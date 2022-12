Dony Karaca hat mit den Sportfreunden Neuwerk Gruppe 2 in der Jahnhalle gewonnen. – Foto: Sascha Köppen

Halle MG: Dony Karaca und Peter Daners im Video-Interview Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach: Das sagten die Trainer der Sportfreunde Neuwerk und von Grün-Weiß Holt nach dem Weiterkommen in Gruppe 2.

Gruppe 2 der Hallenstadtmeisterschaft in Mönchengladbach bot am Mittwochabend in der Jahnhalle eine ganze Menge Spannung. Im dritten Spiel des Abends trennten sich mit den Sportfreunden Neuwerk und Grün-Weiß Holt die beiden Mannschaften mit einem 1:1, die viele Beobachter für das Weiterkommen auch auf der Rechnung hatten. Damit war klar: Die Tordifferenz wird an diesem Abend wahrscheinlich entscheiden.

Und das tat sie am Ende auch, wenngleich die Neuwerker im letzten Gruppenspiel des Abends mit Blau-Weiß Meer, dessen Chancen auf ein eigenes Weiterkommen bereits zuvor nur noch sehr theoretischer Natur waren, ihre liebe Mühe hatten. Am Ende siegten sie zwar mit 7:3, lagen zwischenzeitlich aber 1:2 hinten und mussten nach der Führung auch das 3:3 noch hinnehmen. >>> Hier geht es zum Turnierplan mit alle Highlights bei FuPa.tv Am Ende des Abends durften die beiden favorisierten Teams aber mit dem Abend zufrieden sein, auch wenn Holts Coach Peter Daners durchaus mit dem Umstand haderte, den Vergleich mit den Neuwerkern in Überzahl kurz vor dem Ende nicht doch gewonnen zu haben. "Es ist aber schön, dass wir gesehen haben, dass wir mithalten können. Vielleicht können wir uns in der Zwischenrunde etwas einzocken, aber es ist natürlich hart, dass man dann dazwischen nur den einen Tag Pause bis zur Endrunde hat", erklärte Daners, dessen Team nicht ganz chancenlos im Kampf um den Endrunden-Einzug sein dürfte.