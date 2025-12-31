Halle MG: Dony Karaca und Erhan Kuralay im Zwischenrunden-Interview

Nur noch ein Spieltag steht am Samstag, 3. Januar, an, und nach der Endrunde werden wir dann wissen, wer der 41. Hallenstadtmeister in Mönchengladbach ist. Die Zwischenrunde gab jedenfalls schon einmal einen Vorgeschmack auf das, was da am Samstag kommen könnte. Hinter den Sportfreunden Neuwerk waren mit dem letztlich erfolgreichen Polizei SV, Furious Futsal und sogar dem B-Ligisten SC Broich-Peel drei Mannschaften bis in die Schlussphase im Rennen.

Am Ende, und so kurios kann es laufen, fehlte Furious Futsal beim 0:0 im letzten Spiel nur ein Tor. Und hätte der SC Broich-Peel seine finale Partie gegen die Sportfreunde Neuwerk nicht mit 2:0, sondern mit 3:0 gewonnen, hätte das torlose letzte Spiel zur Folge gehabt, dass der PSV und Broich-Peel Platz zwei hätten ausschießen müssen, wären sie dann doch absolut punkt- und torgleich gewesen. Doch auch so war der SC als Dritter der Zwischenrunde wieder bester B-Ligist, auch das kann sich schon mehr als sehen lassen.

In den anschließenden Interviews zur Zwischenrunde, die ihr Euch hier in voller Länge ansehen könnt, war Dony Karaca mit seinen Sportfreunden Neuwerk dann auch nicht unzufrieden, stand die Endrunden-Quali doch nach vier erfolgreichen Spielen schon vor der letzten Partie der Neuwerker fest. Das 0:2 gegen Broich-Peel sei dann der abfallenden Spannung geschuldet gewesen. Nicht einverstanden war er hingegen mit dem Platzverweis gegen Gian-Luca Mermann, bei dem er in der Gemengelage des Abends eine Zeitstrafe für angemessen gehalten hätte. In Gruppe A der Endrunde hat Neuwerk es mit dem Rheydter SV, dem TuS Wickrath und Blau-Weiß Wickrathhahn zu tun.