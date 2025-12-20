Halle MG: Die üblichen Verdächtigen

Wenn ab Sonntag die 31 Teilnehmer der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft traditionell in der Jahnhalle um den Titel kicken, könnten neutrale Fans angesichts des großen Teilnehmerfeldes einen sehr offenen Ausgang erwarten. In der Realität fällt der Favoritenkreis aber recht überschaubar aus, was zumindest die alljährliche Umfrage unserer Redaktion zu den Siegkandidaten jedes Teilnehmervereins nahelegt: „die üblichen Verdächtigen“, ist der Tenor der Befragten. Von 31 Trainern oder Vereinsverantwortlichen antworteten 28, auch Mehrfachnennungen waren möglich. Das haben Sie gesagt.

Spricht alles also für eine Titelverteidigung Odenkirchens? Das ist natürlich noch nicht ausgemacht, auch wenn die 05/07er den Favoriten des Vorjahres Victoria Mennrath (26 von 31 Trainerstimmen) für diesmal abgelöst haben. Doch jenes Mennrath, das vor Odenkirchen zwei Titel in Folge (2022/23 und 2023/24) holte, folgt alsbald als zweitwichtigster Titelkandidat der Trainerumfrage. 16 Stimmen haben die Victoria auf dem Zettel, die als klassenhöchster Verein schon länger zum Dauer-Favoritenkreis gehören.

Das Votum fällt klar aus: Die überwältigende Mehrheit gibt Titelverteidiger SpVg Odenkirchen als Top-Favoriten aus. 25 von 28 sehen die Odenkirchener ganz vorne, die nach einer tollen Bezirksliga-Hinrunde und dem Titel im Vorjahr mächtig Rückenwind mitbringen. „Ich glaube, dass sie die besten Hallenspieler haben“, sagt etwa Rheindahlens Coach Michael von Amelen, der sicher auf Hallenspezialisten wie Marcel Schulzin den Reihen des Favoriten schielt. Das sieht auch Gianluca Nurra (TuS Wickrath) so, der außerdem noch Robin Wolf als „besten Hallenspieler“ aufführt. Gleich mehrere Trainer sprechen Odenkirchen die meiste Erfahrung und Cleverness zu.

Mennrath habe die qualitativ besten Fußballer, sei „individuell stark besetzt“, adelt etwa Franklin Poungoue-Taiko, Spielertrainer von Welate Roj. Fortuna-Co-Trainer Tim Brommer sieht die lange Eingespieltheit der Mennrather als großen Faustpfand und sieht ebenfalls beste Hallenfußballer in den Reihen des Landesligisten.

Doch auch zwei weitere Vereine werde ebenfalls häufig als Titelanwärter genannt. Die Top drei machen die Sportfreunde Neuwerk (elf Nennungen) voll, und TuS Wickrath scheint mit sechs Stimmen als Vierter in der Riege der Topvereine zumindest noch Außenseiterchancen zu haben. Grundsätzlich werden diese vier Vereine oft in einem Satz erwähnt, wenn es um die Dauerbrenner des Budenzaubers geht. Marcel Held (Eintracht Gladbach) findet, dass „Neuwerk in den letzten Jahren immer sehr gute Arbeit geleistet habe.“ Und der sehr hallenerfahrene Polizei-SV-Trainer Erhan Kuralay sieht sowohl Neuwerk als auch Wickrath als „große Konkurrenz“ für Odenkirchen.

Es gibt aber noch einen Überraschungskandidaten im erlauchten Kreis der Mitfavoriten: der Rheydter SV. Angesichts der dominanten Hinrunde in der Kreisliga A und einem Kader, der sicher weitgehend Bezirksliga-Niveau hat, kommt diese Nennung aber nicht von ungefähr. „Der RSV kann dieses Jahr aus meiner Sicht die vermeintlich größeren Namen ausstechen“, vermutet Kevin Schwiers von BW Wickrathhahn. Auch Marc Trostel (Mennrath) und Florian Wittkopf (Trainer 1. FC) haben Rheydt auf dem Zettel. Der RSV müsste sich aber in Gruppe 3 gegen Neuwerk durchsetzen, um direkt die Endrunde zu erreichen – oder über den Umweg Zwischenrunde gehen.

Am Sonntag wartet mit der Gruppe 1 zunächst die einzige Sechsergruppe der Vorrunde auf die Zuschauer, doch es könnte eine sehr enge werden. Zwar überragt Türkiyemspor als Favorit und einziger Bezirksligist der Gruppe, doch mit dem SC Rheindahlen und dem Polizei SV lauern zwei auf dem Papier ambitioniert wohl mindestens um Platz zwei spielen könnten. Und dann ist da noch B-Ligist BW Meer, der immer stark auftritt.

Bei fünf Spielen an einem Abend wird in dieser großen Gruppe auch die Frage nach der nötigen Puste und dem mentalen Durchhaltevermögen spannend: Für die vielen schnellen Sprints und die angesichts der kleinen Spielfeldgröße rar gesäten Ausruhphasen braucht es fitte Hallenkicker.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: