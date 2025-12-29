Halle MG: Die Sonntags-Sieger im Video-Interview

Am Sonntag fand die Vorrunde der Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach bereits ihr Ende, so früh wie eigentlich noch nie. Auch die Zwischenrunde wird nämlich noch im alten Jahr gespielt, die letzten zwei Teilnehmer für die Endrunde werden am Dienstagabend ermittelt, natürlich live im Stream bei FuPa zu sehen. Die Kapazität der Halle wird natürlich auch diesmal nicht ausreichen, um alle Interessierten zu beherbergen. Bis dahin präsentieren wir Euch gemeinsam mit der Stadtsparkasse Mönchengladbach aber noch die Video-Interviews zu den Gruppen 5 und 6 vom Sonntag.

Und in der Nachmittagsgruppe gab es die fraglos dickste Überraschung der gesamten Vorrunde, schoss sich dort doch Blau-Weiß Wickrathhahn Sekunden vor dem Ende noch zum Gruppensieger und schickte den 1. FC Mönchengladbach in die Zwischenrunde. Und das alles derzeit ohne einen Trainer, ein insgesamt mehr als beachtlicher Vorgang. Tim Krüll, der das Coaching in der Halle übernahm und zu den dienstältesten Spielern gehört, die aktuell für die Mannschaft verantwortlich sind, führte den Erfolg auf den großartigen Teamgeist in seiner Mannschaft zurück, an den Glauben, diesen Triumph realisieren zu können. Sein Gegenüber Florian Wittkopf beklagte für den FC hingegen, dass sich gewisse Muster bei seiner Mannschaft auch in der Halle wieder gezeigt hätten. Seien die ersten Spiele noch vernünftig, wenn auch nicht überragend gewesen, so war das Spiel beim 2:5 gegen die Red Stars natürlich indiskutabel, und gegen die Hahner machte sein Team mehrfach den Sack nicht zu.

Odenkirchen mit Start-Ziel-Favoritensieg

In Gruppe 6 lieferte die SpVg Odenkirchen dann das ab, was die geneigten Beobachter erwartet hatten. Das Team von Simon Sommer zeigte nach einer kleinen Anlaufphase mit Rückstand gegen Eintracht Güdderath, das dann aber noch 5:1 besiegt wurde, einen sehr runden Auftritt, spielte sich immer mehr in den Rhythmus und fertigte zum Abschluss Germania Geistenbeck mit 10:0 ab, das einzige zweistellige Resultat in der Vorrunde. Entsprechend zufrieden war auch der Coach. "Ich fand die Gruppe körperlicher als erwartet, aber je länger der Abend dauerte, desto besser wurden wir", erklärte er zufrieden, Ambitionen am Finaltag natürlich nicht bestreitend. Ein Erfolg ist die Zwischenrunde auch für den Zweiten Rot-Weiß Venn, der immerhin unter anderem das aus der Futsal-Abteilung verstärkte Germania Geistenbeck und das sich gut präsentierende Viktoria Rheydt hinter sich ließ. Mit dem Spielerischen war Trainer Peter Daners aber gar nicht so zufrieden, und er räumte an der einen oder anderen Stelle auch etwas Glück ein.

