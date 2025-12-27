Halle MG: Die Gruppe 5 könnte spannend werden

Ich weiß, dass Andreas „Zimbo“ Zimmermann davon träumt, einmal die Hallenstadtmeisterschaft zu gewinnen. Dieses Jahr sehe ich allerdings keine Chancen auf die Endrunde. Es ist schwierig zu sagen, wer nun zum Hallenkader des SV zählen wird. Aufgrund der turbulenten vergangenen Wochen ist die Mannschaft eine absolute Wundertüte. Ich bin sehr gespannt, wie und mit wem man sich präsentieren wird.
Beim SC Hardt habe ich damals immer mit zwei festen Blöcken gespielt, die als rot und blau gekennzeichnet waren. Es wurde dann angesagt: jetzt blau, jetzt rot. Alle Spieler wussten um ihre Aufgabe. Zusätzlich hatten wir noch zwei Jungs dabei, die reingekommen sind, wenn das Spiel entschieden war, damit der eine oder andere eine Pause bekam. Zwei Minuten Vollgas in der Halle sind ja schon anspruchsvoll. Wir haben permanent gewechselt.
Die Gruppe 5 ist insgesamt ausgeglichen. Leicht favorisiert ist für mich der 1. FC Mönchengladbach. Florian Wittkopf holt aus den vorhandenen Mitteln alles raus. Was ich bislang auf dem Großspielfeld gesehen habe, war fußballerisch nicht unbedingt schön anzusehen, aber physisch und mental ist die Mannschaft gut aufgestellt. Die Spieler trainieren dreimal die Woche und sollten den anderen Teams damit fitnessmäßig überlegen sein. Das muss ausreichen, um die Gruppe zu überstehen. Die Teilnahme an der Endrunde wäre ein Erfolg für die junge Truppe.
Ich möchte allerdings eine Überraschung durch Grün-Weiss Holt oder die Red Stars nicht ausschließen. Die Cleverness der erfahrenen Spieler könnte eventuell den jugendlichen Eifer beim 1. FC ausstechen. Holt besitzt beispielsweise mit Juri Guarracino, der fußballerisch richtig gut ist und eine starke Technik besitzt, und Moritz Püplichhuysen als Torjäger zwei gute Hallenspieler. Einen guten Block kann Holt auf jeden Fall stellen.
Bei den Red Stars sollte man sich nicht von der Tabellensituation in der A-Liga blenden lassen. Die Beidnitz-Brüder Alexander und Dennis sind gut ausgebildet, Ilja Lichtenwald ist ein toller Fußballer und auch Serhii Tsoi kann richtig gut kicken. Damit hätten die Red Stars vier gute Spieler. Es hängt dann davon ab, wie der zweite Block aufgestellt ist oder wie sie es aufteilen. Die Red Stars sollte man nicht unterschätzen.
Bei Wickrathhahn sticht für mich Christian Engels heraus. Ich glaube, dass sie es in dieser Gruppe schwer haben werden. Ähnlich wie in Lürrip befindet sich der Verein aktuell in einem Umbruch. Der Klassenerhalt in der A-Liga hat womöglich Vorrang. Ich hoffe auf viele enge Duelle in dieser Gruppe, sie könnte richtig spannend werden.
Spielplan (Sonntag, 28. Dezember): BW Wickrathhahn – GW Holt (13.30 Uhr), Red Stars – SV Lürrip (13.47 Uhr), 1. FC Mönchengladbach – GW Holt (14.04 Uhr), BW Wickrathhahn – Red Stars (14.21 Uhr), SV Lürrip – 1. FC Mönchengladbach (14.38 Uhr), GW Holt – Red Stars (14.55 Uhr), SV Lürrip – BW Wickrathhahn (15.12 Uhr), Red Stars – 1. FC Mönchengladbach (15.29 Uhr), GW Holt – SV Lürrip (15.46 Uhr), 1. FC Mönchengladbach – BW Wickrathhahn (16.03 Uhr)