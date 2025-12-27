Spannung in Gruppe 5. – Foto: Fabian Kirchhofer

Halle MG: Die Gruppe 5 könnte spannend werden Raimund Schleszies gewann 2004 die Hallenstadtmeisterschaft mit dem SC Hardt. Als Experte schaut er dieses Mal auf die einzelnen Vorrundengruppen. Die Gruppe 5 am Sonntag sieht er als die ausgeglichenste in der Vorrunde – Überraschungen sind möglich.

Ich weiß, dass Andreas „Zimbo“ Zimmermann davon träumt, einmal die Hallenstadtmeisterschaft zu gewinnen. Dieses Jahr sehe ich allerdings keine Chancen auf die Endrunde. Es ist schwierig zu sagen, wer nun zum Hallenkader des SV zählen wird. Aufgrund der turbulenten vergangenen Wochen ist die Mannschaft eine absolute Wundertüte. Ich bin sehr gespannt, wie und mit wem man sich präsentieren wird.

Beim SC Hardt habe ich damals immer mit zwei festen Blöcken gespielt, die als rot und blau gekennzeichnet waren. Es wurde dann angesagt: jetzt blau, jetzt rot. Alle Spieler wussten um ihre Aufgabe. Zusätzlich hatten wir noch zwei Jungs dabei, die reingekommen sind, wenn das Spiel entschieden war, damit der eine oder andere eine Pause bekam. Zwei Minuten Vollgas in der Halle sind ja schon anspruchsvoll. Wir haben permanent gewechselt. Die Gruppe 5 ist insgesamt ausgeglichen. Leicht favorisiert ist für mich der 1. FC Mönchengladbach. Florian Wittkopf holt aus den vorhandenen Mitteln alles raus. Was ich bislang auf dem Großspielfeld gesehen habe, war fußballerisch nicht unbedingt schön anzusehen, aber physisch und mental ist die Mannschaft gut aufgestellt. Die Spieler trainieren dreimal die Woche und sollten den anderen Teams damit fitnessmäßig überlegen sein. Das muss ausreichen, um die Gruppe zu überstehen. Die Teilnahme an der Endrunde wäre ein Erfolg für die junge Truppe.

Es ist offen, wer es packt Ich möchte allerdings eine Überraschung durch Grün-Weiss Holt oder die Red Stars nicht ausschließen. Die Cleverness der erfahrenen Spieler könnte eventuell den jugendlichen Eifer beim 1. FC ausstechen. Holt besitzt beispielsweise mit Juri Guarracino, der fußballerisch richtig gut ist und eine starke Technik besitzt, und Moritz Püplichhuysen als Torjäger zwei gute Hallenspieler. Einen guten Block kann Holt auf jeden Fall stellen.