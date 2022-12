DAs entscheidende Spiel gegen den RSV gewann der 1. FC gleich zum Auftakt. – Foto: Theo Titz

Halle MG: Der 1. FC marschiert, Welate im Pech Zum Auftakt der Hallenstadtmeisterschaft in Mönchengladbach hat der 1. FC Mönchengladbach als Titelverteidiger souverän die Gruppe 1 gewonnen. Dahinter wäre Welate Roj beinahe eine Überraschung gelungen – doch Pech und Unvermögen vor dem Tor kosteten dem

Es brauchte drei Spiele, ehe nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder Leben in die Stadtmeisterschaft einzog. Das Erweckungserlebnis war Welate Roj, vermeintlicher Underdog in der Gruppe 1, bezogen auf die Anhänger an diesem Abend aber führend in der Halle.

Den 4:2-Erfolg im Eröffnungsspiel der Gruppe gegen Germania Geistenbeck hatte die Halle noch verhalten aufgenommen, im zweiten Spiel gegen den 1. FC Mönchengladbach machte sich jedoch die Wucht der Tribüne bemerkbar: Rufe, Schreie, Gesten – aber auch Verzweiflung. Denn Roj drehte in dieser Stimmung auf. In den ersten drei Minuten hatte der B-Ligist drei riesen Torchancen, Möglichkeiten, die man machen kann, mindestens eine davon sogar machen muss – die Roj aber jeweils vergab. In der siebten Minute brachte Delil Topcu Welate zwar per verwandelter Ecke in Führung, eine halbe Minute später glich allerdings Youssouf Dabo für den 1. FC aus. Für Roj gab es noch eine Zwei-Minuten-Strafe und zwei weitere Gegentreffer; am Ende stand ein 1:3. Für die Anhänger von Roj sollte sich diese emotionale Achterbahnfahrt derweil gegen den Rheydter SV wiederholen: Pfosten, Latte, ein 0:2-Rückstand, dann die Aufholjagd zum 2:2 – und schließlich der Gegentreffer zum 2:3-Endstand 33 Sekunden vor dem Ende. Es hätte zum Auftakt der Stadtmeisterschaft die Geschichte eines erfolgreichen Underdogs sein können, aber Ende blieb es eine von Pech und etwas Unvermögen. „Wir waren nicht effektiv genug, dass war der Knackpunkt. Welate hat sich aber teuer verkauft“, sagte Roj-Trainer Mahad Dahir Yabal. Kleine Randnotiz: Da Roj aus beruflichen Gründen auf seinen Torwart verzichten musste, hütete Abwehrspieler Nosa Osaigbovo das Tor – und hielt bemerkenswert gut.