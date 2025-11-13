Am 21. Dezember geht es in Mönchengladbach schon in der Halle los. – Foto: Udo Hützen

Halle MG: Das sind die Senioren-Spielpläne So wird in den sechs Vorrundengruppen vom 21. bis 28. Dezember in der Jahnhalle die Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach ausgetragen. Auch die Zwischenrunde wird noch 2025 ausgespielt. Verlinkte Inhalte HStM Mönchengladbach Mennrath FC Mgladbach Odenkirchen SF Neuwerk + 27 weitere

Am 21. und 22. Dezember gehen bereits, anders als in den vergangenen Jahren gewohnt, die beiden ersten Gruppen der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft über die Bühne. Es heißt also, rechtzeitig alle Geschenke für das Fest beisammenzuhaben, um das Event in seiner vollen Breite auch bei der kommenden Ausgabe genießen zu können.

Auftakt bereits am 21. Dezember Zum Auftakt steht dabei am 21. Dezember eine Sechsergruppe auf dem Plan - bei 31 teilnehmenden Mannschaften die einzige in diesem Jahr. Nach Gruppe 2 am 22. Dezember und dem trauten Weihnachtsfest stehen dann am nachfolgenden Wochenende gleich zwei Doppelspieltage am 27. und 28. Dezember auf dem Programm, die die Vorrunde dann bereits komplettieren. So kann dann auch die Zwischenrunde am 30. Dezember noch über die Bühne gehen, im neuen Jahr ist dann nur noch die Endrunde am 3. Januar zu absolvieren. Ein Ablauf also, bei dem sich die Fußballfans in der Vitusstadt in einigen Punkten werden umgewöhnen müssen. Zwei Wochen später, am Wochenende 17. und 18. Januar, geht es dann für die Teams, die sich qualifizieren und dort auch zu spielen gedenken, beim Masters am Dülkener Ransberg weiter.

FuPa überträgt für Euch live aus der Jahnhalle Wenn ihr nun wissen wollt, wann Euer Team genau ranmuss, wie die Dramaturgie am Spieltag aussieht und in welchen Gruppen womöglich erst das letzte Spiel die Entscheidung bringt, dann könnt ihr Euch nun bei uns schon einmal den Spielplan anschauen. Natürlich bietet dies Euch auch die Möglichkeit, Eure persönlichen Besuche in der Halle schon einmal zu planen. Und sollte Euch ein Termin persönlich mal nicht in den Kram passen: Wir werden natürlich auch diesmal wieder für Euch in der Halle sein, um Euch die Spiele so zu übertragen, wie ihr das von FuPa gewohnt seid.