Halle MG: Das sagen Gerguri und Kubawitz im Video-Interview

Gleich zwei Gruppen der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft gingen am Samstag über die Bühne, was für Euch bedeutet, dass ihr an dieser Stelle auch gleich vier Video-Interviews aus den Gruppen 3 und 4 zu sehen bekommt. Nach den Gruppenspielen sprachen wir am Nachmittag zunächst mit Trainer Arian Gerguri vom Gruppensieger Rheydter SV, der sich etwas überraschend als A-Ligist gegen den Bezirksligisten Sportfreunde Neuwerk durchsetzte, für den Co-Trainer Timo Rheindorf bei uns zu Gast war.
Die Neuwerker legen den Fokus doch offensichtlich etwas auf die Meisterschaft und verzichteten doch auf den einen oder anderen Spieler, was so gegen die ganz stark auftrumpfenden Rheydter an diesem Tag für den Gruppensieg nicht reichen sollte. Auf den Hinweis, dass bisher in diesem Turnier noch keine Mannschaft so aufgetrumpft habe, wie die Rheydter es in Gruppe 3 taten, antwortete Gerguri: "Unser Minimalziel war die Zwischenrunde. Dass wir es in der Vorrunde gegen favorisierte Neuwerker direkt in die Endrunde schaffen, hätte ich so nicht gedacht. Aber wir nehmen das gerne mit, das Ergebnis war ansehnlich." Rheindorf räumte hingegen klar ein, dass es für die Neuwerker natürlich das Ziel gewesen sei, direkt in die Endrunde zu kommen. In der Zwischenrunde am Dienstag dürften indes die Chancen nicht schlecht stehen, den Schritt noch nachzuholen.
In Gruppe 4 gelang dem Favoriten am Samstagabend dann der geplante Start-Ziel Sieg. Landesligist Victoria Mennrath gewann alle vier Spiele, und Hallen-Spezialist Noah Kubawitz war daran auch mal wieder mit fünf Treffern beteiligt. Im Gespräch mit uns stelle er danach klar, dass es natürlich auch der Anspruch eines Landesligisten sein müsse, sich in einer Gruppe mit vier B-Ligisten durchzusetzen. "Wir haben das souverän gemacht, wenn man vor allem bedenkt, wen wir noch alles in der Hinterhand haben, wer heute alles noch nicht dabei war", erklärte er und kündigt auf jeden Fall "Vollgas" für die Endrunde am 3. Januar an. Zufrieden war natürlich auch Co-Trainer Benedikt Plum vom SC Broich-Peel, dem es mit dem Team gelang, den zweiten Platz mit den Siegen souverän vor der Konkurrenz zu sichern, vor allem auch vor den auf dem Papier schon favorisierten Giesenkirchenern. "Am Ende haben wir die Partien, die wir gewonnen haben, auch verdient für uns entschieden."
