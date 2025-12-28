Noah Kubawitz traf am Samstag fünfmal. – Foto: Markus Verwimp

Halle MG: Das sagen Gerguri und Kubawitz im Video-Interview Vier Gäste hatten wir am Samstag nach der Gruppen 3 und 4 der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft: Arian Gerguri (Rheydter SV) und Noah Kubawitz (Victoria Mennrath) von den Gruppensiegern, Timo Rheindorf (SF Neuwerk) und Benedik-Plum (Broich-Peel) von den Zweiten.

Gleich zwei Gruppen der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft gingen am Samstag über die Bühne, was für Euch bedeutet, dass ihr an dieser Stelle auch gleich vier Video-Interviews aus den Gruppen 3 und 4 zu sehen bekommt. Nach den Gruppenspielen sprachen wir am Nachmittag zunächst mit Trainer Arian Gerguri vom Gruppensieger Rheydter SV, der sich etwas überraschend als A-Ligist gegen den Bezirksligisten Sportfreunde Neuwerk durchsetzte, für den Co-Trainer Timo Rheindorf bei uns zu Gast war.

Die Neuwerker legen den Fokus doch offensichtlich etwas auf die Meisterschaft und verzichteten doch auf den einen oder anderen Spieler, was so gegen die ganz stark auftrumpfenden Rheydter an diesem Tag für den Gruppensieg nicht reichen sollte. Auf den Hinweis, dass bisher in diesem Turnier noch keine Mannschaft so aufgetrumpft habe, wie die Rheydter es in Gruppe 3 taten, antwortete Gerguri: "Unser Minimalziel war die Zwischenrunde. Dass wir es in der Vorrunde gegen favorisierte Neuwerker direkt in die Endrunde schaffen, hätte ich so nicht gedacht. Aber wir nehmen das gerne mit, das Ergebnis war ansehnlich." Rheindorf räumte hingegen klar ein, dass es für die Neuwerker natürlich das Ziel gewesen sei, direkt in die Endrunde zu kommen. In der Zwischenrunde am Dienstag dürften indes die Chancen nicht schlecht stehen, den Schritt noch nachzuholen.