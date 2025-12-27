Victoria Mennrath will wieder nach dem Titel greifen. – Foto: Theo Titz

Halle MG: Das Potenzial bei Mennrath ist riesig Raimund Schleszies gewann 2004 die Hallenstadtmeisterschaft mit dem SC Hardt. Als Experte schaut er dieses Mal auf die einzelnen Vorrundengruppen. In der Gruppe 4 schätzt er die Turnierchancen von Mennrath ein und spricht über richtige Wechseltaktiken.

Wenn es um die Vorbereitung auf die Hallenstadtmeisterschaft ging, habe ich versucht, so oft wie möglich im Vorfeld in einer Dreifach-Halle zu trainieren. Und wir haben zumeist Hallenzeiten von der Stadt bekommen. Wenn es nicht anders ging, haben wir allerdings auch in den Soccerhallen gespielt.

Wir haben Überzahl gegen Unterzahl bis zum Erbrechen trainiert. Wie verteidigen wir das? Wie bespielen wir eine Überzahl? Wer geht in solchen Situationen auf den Platz? Bei mir waren das im Jahr 2004 immer Michael Zaum, Volker Königs, Thomas von der Bank und Sebastian Kempers. Die anderen Spieler mussten dann von der Platte – egal, ob sie gerade erst eingewechselt worden sind. Es wurde außerdem nur gewechselt, wenn wir den Ball hatten oder es eine Spielunterbrechung gab – niemals bei Ballbesitz für den Gegner. In Gruppe 4 spielt einer der großen Turnierfavoriten: Victoria Mennrath. Allerdings haben die Mennrather für mich auf dem Papier nur den zweitstärksten Kader bei dieser Hallenstadtmeisterschaft – hinter Odenkirchen. Trotzdem ist das Potenzial im Kader riesig. Noah Kubawitz habe ich noch selbst trainiert. Miguel Werner (auch) ist ein schneller Spieler, Jacob Küppers ein klasse Sechser und Simon Littges und Konstantin Xenidis sind starke Spieler für die hintere Absicherung. Auch Oliver Krüppel und Paul Szymanski sind herausragende Hallenspieler. Dazu haben Sie mit Philip Preckel den vielleicht agilsten Linksfuß im Kader. Es macht großen Spaß ihm zuzuschauen. Daraus lassen sich zwei schöne Blöcke zaubern. Mennrath wird ohne Probleme durch diese Gruppe gehen.

Besonders Erfahrung spielt in der Halle eine entscheidende Rolle. Mir war es früher immer wichtig, in jedem Block zumindest einen routinierten Hallenspieler zu haben. Das war im ersten Block Michael Zaum, der unser Spiel gelenkt hat. Und im zweiten Block Peter Daners, der heute Trainer bei RW Venn ist und unser Spiel von hinten herausragend kommunikativ gesteuert hat. Sebastian Kempers war zwar damals noch jung, hat aber eine ähnliche Rolle eingenommen. Er hat den Ball mit Ruhe laufen lassen, gewartet, bis ein Passfenster aufging – und dann wurde schnell gekontert. Wenn ich auf die weiteren Teams der Gruppe schaue, hat Giesenkirchen für mich die besten Chancen auf die Zwischenrunde. Sie rocken aktuell die Kreisliga B, haben einen Lauf und werden sicher aufsteigen. Da kommt eine Hallenstadtmeisterschaft gerade recht, um sich zu präsentieren. Mit Alexander Kraft und Leon Theißen haben sie zwei Spieler, die in der B-Liga aktuell alles treffen. Ich bin gespannt, wie sie sich in der Halle präsentieren.