Halle MG: Damian Schriefers und Gianluca Nurra im Video-Interview Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach: Die beiden erfolgreichen Trainer aus Gruppe 3 am Donnerstagabend im FuPa-Video-Interview.

Die große Sensation hat am Donnerstagabend auch Gruppe 3 der Hallenstadtmeisterschaft in Mönchengladbach nicht gebracht, aber immerhin für den einen oder anderen Beobachter doch eine kleine Überraschung. Denn der A-Ligist SpVg Odenkirchen 05/07 hat sich den Gruppensieg und die Finalteilnahme gesichert, während der Bezirksligist TuS Wickrath, der in der neuen Liga immer besser in Fahrt gekommen ist, den Weg über die Zwischenrunde gehen muss.