Viel los war bei den Junioren in der Halle. – Foto: Theo Titz

Halle MG: Borussia dominiert, PSV überrascht Bei den Mädchen und den jüngsten Altersklassen der Jungen gewinnt der Borussia-Nachwuchs die Stadttitel. Mit Polizei SV und SW Broich-Peel gab es aber auch Überraschungen.

In der vergangenen Woche der Hallenstadtmeisterschaften in Mönchengladbach hat der Bundesliga-Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach bei den jüngsten Altersklassen der Jungen und bei den Mädchen die Turniere dominiert. Bereits am Montag sicherten sich – nach den U13-Juniorinnen – auch die weiblichen U17 und U13-Teams der Borussia die Stadtmeistertitel.

Ebenso wie bei der U15 hatten für die beiden Stadtmeisterschaften neben Borussia nur zwei weitere Vereine gemeldet: der FV Mönchengladbach und die Sportfreunde Neuwerk. Bei den D-Juniorinnen siegte Borussia mit 5:0 gegen den FV und mit 13:1 gegen Neuwerk – der FV sicherte sich mit dem 6:1-Sieg über die Sportfreunde Platz zwei. Knapper war der Sieg bei den B-Juniorinnen: Nach jeweils deutlichen Siegen über Neuwerk kam es zwischen dem FV und Borussia zu einem engen Duell, das Borussia am Ende knapp mit 4:3 für sich entscheiden konnte. Bei den männlichen D-Junioren hatten sich acht Teams für die Endrunde qualifiziert. Dort setzte sich am Mittwoch in Gruppe A die U13 von Borussia mit drei Siegen, 33 Toren und keinem Gegentreffer souverän durch und zog ins Halbfinale ein. Dahinter löste Fortuna mit Erfolgen über den Polizei SV (2:0) und SV 08 Rheydt (3:0) das zweite Ticket für die Runde der letzten vier Mannschaften. In der parallelen Gruppe gab sich auch der 1. FC Mönchengladbach keine Blöße und zog nach Siegen über die SpVgg Odenkirchen (3:1), GW Holt (2:1) und dem Rheydter SV (3:1) ins Halbfinale ein. Dahinter folgte der Nachwuchs aus Odenkirchen, der sich dort gegen den Titelfavoriten von Borussia deutlich mit 0:8 geschlagen geben musste. Auch die U13 der Westender meisterten das Halbfinale gegen Fortuna mit 4:0 und zogen in das Endspiel ein, das man im Vorfeld auf dem Papier so erwartet hatte. Borussia gegen den 1. FC Mönchengladbach.