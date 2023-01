Halle MG: Auftritt für den Turnierfavoriten Frank Mitschkowski blickt als Experte für die Redaktion auf die Hallenstadtmeisterschaft in Mönchengladbach,

Für die anderen Teams dürfte es nur um Platz zwei gehen. Hardt durchschreitet gerade ein fußballerisches Tal nach dem Abstieg in die A-Liga. Der Umbruch ist nur schwierig zu kompensieren, Olaf vom Ende hat dort keinen einfachen Job. Im Kader gibt es ein paar gute Hallenkicker. Für Fortuna steht mit Sicherheit ebenfalls der Abstiegskampf in der Kreisliga A im Vordergrund. Hockstein ist für mich der Außenseiter in der Gruppe.

Aber vor allem haben sie für mich den besten Hallentorhüter mit David Platen, wenn er denn spielen kann. Er ist überragend am Ball, beidfüßig, und auf der Linie eine Maschine. Denn in der Halle muss der Torhüter mitspielen. Er ist im Idealfall der erste Aufbauspieler, der auch den finalen Ball spielen kann. In Giesenkirchen hatte ich damals einen sehr guten Torwart, Stefan Leukens, das war mit entscheidend für die Erfolge in der Halle.

In dieser Gruppe spielt mein persönlicher Favorit auf den Turniersieg bei der Mönchengladbacher Stadtmeisterschaft: Victoria Mennrath. Die haben ein paar richtig gute Zocker in ihren Reihen, beispielsweise Noah Kubawitz, ein super vielseitiger Spieler: torgefährlich mit hoher Spielintelligenz. Dazu weitere technisch versierte Jungs wie Paul Szymanski und Oliver Krüppel.

Gegen Wickrathhahn habe ich mit Süchteln im Pokal gespielt. Wir haben zwar deutlich gewonnen, die Spielweise von Wickrathhahn hat mir aber gefallen. Mit unserem Pressing kamen sie nicht zurecht, aber wenn man sie hat spielen lassen, hatten sie ein paar echt gute Ansätze und individuell gute Jungs auf dem Feld. Es wundert mich nicht, dass sie in ihrer Ligagruppe die B-Liga anführen. Mennrath sehe ich in dieser Gruppe eindeutig an eins. Dahinter könnte es einen Zweikampf zwischen Hardt und Wickrathhahn geben. Und wenn ich mich festlegen muss: Wickrathahn kommt weiter, weil sie mit mehr Überzeugung und Selbstbewusstsein durch ihre Auftritte in der Liga das Momentum auf ihrer Seite haben.

Im Vorfeld der Stadtmeisterschaft habe ich übrigens, wenn es die Möglichkeit gab, zur Vorbereitung in der Halle trainiert. Die Halle an der Schlachthofstraße bot sich da an. So bekam man schon mal das Gefühl für den Boden und die Filzkugel und machte natürlich auch Spaß.

Der Spielplan der Gruppe 6 (Dienstag, 3. Januar) Blau-Weiß Wickrathhahn – Fortuna (19 Uhr); Rot-Weiß Hockstein - SC Hardt (19.17 Uhr); Victoria Mennrath – Fortuna (19.34 Uhr); Blau-Weiß Wickrathhahn - Rot-Weiß Hockstein (19.51 Uhr); SC Hardt - Victoria Mennrath (20.08); Fortuna - Rot-Weiß Hockstein (20.25 Uhr); SC Hardt - Blau-Weiß Wickrathhahn (20.42 Uhr); Rot-Weiß Hockstein - Victoria Mennrath (20.59 Uhr); Fortuna - SC Hardt (21.16 Uhr); Victoria Mennrath - Blau-Weiß Wickrathhahn (21.33 Uhr)