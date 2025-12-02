Halle MG: Auch Dauerkarten für die Jahnhalle werden diesmal verlost

Bei der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft 2024/25 hat der ausrichtende Stadtsportbund Mönchengladbach erstmals die Tickets für die Endrunde verlost und damit das jahrelang praktizierte Verfahren abgelöst, das am Verkaufstag für hunderte, stundenlang in der Kälte wartende Menschen gesorgt hat - die dann teils frustriert nach langer Wartezeit wieder die Heimreise antreten mussten, weil sie keine Tickets mehr bekommen hatten.

Da inzwischen auch die Nachfrage nach den Dauerkarten für alle Hallentage bei den Senioren immer größer wird, wird der Veranstalter diesmal auch diese Tickets für die Jahnhalle über ein Losverfahren vergeben - um für mehr Fairness und weniger Stress zu sorgen.

Wer sich also nun für die Verlosung der Dauerkarten registrieren will, kann dies im Internet über folgenden Link tun:

Das Formular ist ab dem 2. Dezember 2025 um 20 Uhr bis zum 18. Dezember 2025, 20 Uhr geöffnet, der Dauerkartenpreis beträgt 59 Euro. Der Verkauf der Dauerkarten an die ausgelosten Gewinner läuft dann ab dem 20. Dezember, während die Verantwortlichen des Stadtsportbundes in der Halle sind. Genaue Zeiten stehen dann in der Mail an die Ausgelosten. Die Tickets sind am 20. Dezember auch für die Endrunde der Frauen bereits gültig.

Für Endrunden-Tickets ab dem 20. Dezember bewerben

Verlost werden auch wieder die Tickets für die Endrunde am 3. Januar 2026, für diese Auslosung ist die Anmeldung über dieses Online-Formular erforderlich:

https://forms.office.com/e/cfVWhD3EBn

Diese Verlosung hat ein Zeitfenster für die Anmeldung vom 20. Dezember 2025, 17 Uhr bis zum 30. Dezember 2025, 23 Uhr, wenn denn auch alle Teilnehmer für die Endrunde feststehen sollten. Die Endrunden-Tickets kosten bei der 41. Auflage des Traditionsturniers 15 Euro. Ausgegeben werden diese ab dem 2. Januar 2026, wenn die Verantwortlichen in der Halle sind. Auch hier stehen die genauen Zeiten in der Mail an die glücklichen Gewinner.

Solltet ihr beim Ticketverkauf leer ausgehen, ist die gute Nachricht aber zumindest, dass wir Euch gemeinsam mit unserem Partner, der Stadtsparkasse Mönchengladbach, in diesem Jahr wieder das Turnier aus der Jahnhalle im Livestream präsentieren werden - und Euch so viel Atmosphäre mitvermitteln werden, wie irgend möglich ist.