Halle MG: 1. FC krönt sich zum Hallenstadtmeister der U19

Der Rheydter SV kommt als Titelverteidiger in die Jahnhalle. – Foto: Theo Titz

Der Trend, der schon seit einigen Jahren zu beobachten ist, setzt sich nicht zuletzt im A-Junioren-Wettbewerb der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft fort. Immer mehr Vereine haben große Probleme, in den älteren Jugendspielklassen noch eine Mannschaft zu stellen. Bei den A-Junioren gibt es bei der Ausgabe 2025/26 erstmals keine Vorrunde der A-Junioren mehr. Diese war eigentlich geplant, wobei hier von elf Startern ohnehin nur drei hätten ausscheiden sollen. Der aktuelle Bericht zum Abend folgt in Kürze bei FuPa.

Als dann aber auch noch der SC Broich-Peel und die Red Stars Mönchengladbach ihre Teilnahme absagten, entschied sich der Stadtsportbund, auf die geplante Vorrunde zu verzichten und mit neun Teams direkt die Endrunde zu spielen. So fällt, wie etwa auch bei den Frauen, die Entscheidung an einem Abend. Titelverteidiger in Gruppe A mit fünf Teams

Der wird am Freitag bei der U19 in der Jahnhalle allerdings lang, denn das Finale wird selbst dann, wenn der Plan eingehalten wird, erst gegen 22.45 angepfiffen. Um für Chancengleichheit zu sorgen, spielen die fünf Teams in Gruppe A jeweils elf Minuten, die vier Mannschaften in Gruppe B dafür je 14 Minuten, um die Spielzeit in etwa gleichzuhalten. >>> Hier geht es zum Spielplan der A-Junioren