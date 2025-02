Halle, Ligastärke, Relegation: »Muss eine Änderung erfolgen«

Woran liegt es deiner Meinung nach, dass die Interesse am Hallenfußball in den letzten Jahren so stark zurückgegangen ist? Hat es bezüglich der offiziellen Meisterschaften auch etwas mit dem Futsal-Format zu tun?

Kilian Schwarzmüller (30): Die Saison in den Verbandsligen ist sehr lange und die Pause sehr kurz, so dass die Spieler einfach froh sind, ein paar Wochen abschalten zu können. Zudem beginnt die Vorbereitung auch schon wieder im Januar. Zum anderen sehe ich die Verletzungsgefahr in der Halle als großes Thema. Viele Vereine und Spieler wollen das Risiko einfach nicht mehr eingehen.





Lukas Käufl (26): Ich glaube nicht, dass das stark nachlassende Interesse am Futsal-Format liegt. Ich befürworte das sogar, weil das spielerische Element beim Futsal wesentlich mehr zur Geltung kommt. Die Rückläufigkeit liegt schlichtweg am langen Fußballjahr und an der erhöhten Verletzungsgefahr in der Halle.





Lukas Groll (22): Durch die Umstellung auf Futsal hat die Hallenmeisterschaft meiner Meinung nach an Prestige und Priorität bei den Vereinen verloren. Bei uns in der Mannschaft kann man kaum jemanden - mich eingeschlossen - dafür begeistern.