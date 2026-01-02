Halle: Langenfeld sucht am Samstag den Stadtmeister

Am Samstag gibt es wieder „Budenzauber“ in Langenfeld: In der Sporthalle des Konrad-Adenauer-Gymnasiums steigt die Stadtmeisterschaft im Hallenfußball, diesmal ist der GSV Langenfeld der Ausrichter des nahezu ganztägigen Events.

Die besten Aussichten auf den Turniersieg haben vermutlich wie so oft die höchstklassigsten Mannschaften des Teilnehmerfeldes, und das sind die vier Langenfelder Bezirksligisten: TuSpo Richrath, SSV Berghausen, SC Reusrath und HSV Langenfeld.

Die beiden Letztgenannten eröffnen dann auch die Gruppe B um 13.20 Uhr, nachdem die Reserve des GSV zum Turnierstart in Gruppe A ab 13 Uhr TuSpo herausgefordert hat. In dieser Gruppe ist auch Berghausen untergebracht, sodass die vier Bezirksligisten gleich auf die beiden Gruppen verteilt sind. Gruppe A komplettiert neben GSV II, TuSpo und Berghausen der VfB 06 Langenfeld, Gruppe B besteht neben Reusrath und HSV aus Berghausen II und GSV I.