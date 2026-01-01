 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Symbolbild. – Foto: Markus Becker

Halle Langenfeld live: die Stadtmeisterschaft am Samstag

Hallenstadtmeisterschaft Langenfeld: Am Samstag wird der neue Stadtmeister ermittelt. Wer spielt, wie die Gruppen aussehen.

Am 3. Januar 2026 wird in Langenfeld in der Sporthalle 1 des Konrad-Adenauer-Gymnasiums die diesjährige Hallenstadtmeisterschaft Langenfeld unter Führung des Ausrichters GSV Langenfeld ausgetragen. Alle Informationen zum Turnier inklusive der Ergebnisse und Sieger auf FuPa.

>>> Zur Hallenstadtmeisterschaft Langenfeld

Hinweis: Uns fehlen die Ergebnisse der Hallenstadtmeisterschaft Langenfeld 2025. Wer über den Spielplan samt Ergebnissen verfügt - bitte an fupa@rp-digital.de schicken. Danke!

So wird in Langenfeld gespielt

Gruppe A
Sa., 03.01.26 13:00 Uhr GSV Langenfeld II - TuSpo Richrath

Gruppe B
Sa., 03.01.26 13:20 Uhr SC Germania Reusrath - HSV Langenfeld

Gruppe A
Sa., 03.01.26 13:40 Uhr SSV Berghausen - VfB 06 Langenfeld

Gruppe B
Sa., 03.01.26 14:00 Uhr SSV Berghausen II - GSV Langenfeld

Gruppe A
Sa., 03.01.26 14:20 Uhr GSV Langenfeld II - SSV Berghausen

Gruppe B
Sa., 03.01.26 14:40 Uhr SC Germania Reusrath - SSV Berghausen II

Gruppe A
Sa., 03.01.26 15:00 Uhr VfB 06 Langenfeld - TuSpo Richrath

Gruppe B
Sa., 03.01.26 15:20 Uhr GSV Langenfeld - HSV Langenfeld

Gruppe A
Sa., 03.01.26 15:40 Uhr TuSpo Richrath - SSV Berghausen

Gruppe B
Sa., 03.01.26 16:00 Uhr HSV Langenfeld - SSV Berghausen II

Gruppe A
Sa., 03.01.26 16:20 Uhr VfB 06 Langenfeld - GSV Langenfeld II

Gruppe B
Sa., 03.01.26 16:40 Uhr GSV Langenfeld - SC Germania Reusrath

Halbfinale
Sa., 03.01.26 17:20 Uhr -
Sa., 03.01.26 17:40 Uhr -

Spiel um Platz 3
Sa., 03.01.26 18:20 Uhr -

Finale
Sa., 03.01.26 18:40 Uhr -

>>> Zur Hallenstadtmeisterschaft Langenfeld

