Halle Krefeld: Oberligist SC St. Tönis ist Titelverteidiger Die Stadtmeisterschaft im Hallenfußball sei so etwas wie ein Klassentreffen, sagt Stefan G. Rex vom VfB Uerdingen. Der Bezirksligist richtet den Titelkampf in der Glockenspitzhalle aus. Auch der KFC Uerdingen nimmt daran teil.

Die ganz große Zeit des Hallenfußball-Spektakels scheint vorbei. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass die Hallen proppenvoll waren und die Turniere im Fernsehen live zu sehen waren. In Krefeld wird die Tradition aber nach der Corona-Pandemie mit der Stadtmeisterschaft, die vom VfB Uerdingen in der Glockenspitzhalle ausgerichtet wird, fortgeführt und sogar der KFC Uerdingen, das Aushängeschild des Krefelder Fußballs, nimmt daran teil und hebt damit den Stellenwert der Veranstaltung.

„Wir wollen uns da präsentieren, das ist auch immer ganz wichtig“, sagt der neue Trainer Björn Joppe und bezieht das nicht nur auf den sportlichen Bereich. Der dürfte für den Oberligisten nebensächlich sein. Dennoch will er auch Spieler der ersten Mannschaft abstellen. „Fünf, sechs Mann, aber sie müssen auch Bock haben“, sagt Joppe. „Es bringt nichts, wenn sie gezwungen werden. Aber die fünf, sechs haben wir, auch gute Spieler. Dann werden wir die U19 mit dazu nehmen.“ Die anderen Spieler, die nicht in der Halle im Einsatz sind, haben aber nicht etwa frei. „Sie trainieren auf dem Platz und wenn sie fertig sind, haben sie die Pflicht, in die Halle zu kommen und sich den Fans zu präsentieren. Daher nehmen wir das Hallenturnier gerne mit. Das ist eine schöne Abwechslung, die sich auch positiv auswirken kann.“

Neben dem KFC nehmen 24 weitere Mannschaften am Turnier um den Volksbank-Wanderpokal teil. Am Samstag beginnt die Vorrunde um 10.30 Uhr. Hier ermitteln die Teams, aufgeteilt in fünf Gruppen, die zwölf Teilnehmer für die Endrunde, die am 15. Januar ab 12 Uhr stattfindet. Die beiden Erstplatzierten der Vorrundengruppen sind für die Endrunde qualifiziert, zusätzlich ziehen die beiden besten Drittplatzierten der fünf Gruppen in das Finalturnier ein.

Anpfiff um 10.30 in der Früh

Eröffnet wird das Turnier um 10.30 Uhr mit dem Spiel der Gruppe A zwischen den Zweitvertretungen des VFB Uerdingen und dem TSV Bockum. Weiter sind in dieser Gruppe der TuS Gellep und ATS Krefeld aus der Kreisliga B sowie Bezirksligist VfL Tönisberg vertreten.