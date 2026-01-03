Halle Krefeld: Der Spielplan für den Final-Sonntag

Die Vorrunde der Hallenstadtmeisterschaft Krefeld ist beendet - das ist der Spielplan für den Final-Sonntag. Natürlich live auf FuPa!
Gruppe 1
So., 04.01.26 11:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - TuS Gellep
Gruppe 2
So., 04.01.26 11:15 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - FC Hellas Krefeld II
Gruppe 1
So., 04.01.26 11:30 Uhr SC Schiefbahn - SuS Krefeld
Gruppe 2
So., 04.01.26 11:45 Uhr CSV Marathon Krefeld - KTSV Preussen Krefeld
Gruppe 1
So., 04.01.26 12:00 Uhr ESV Hohenbudberg - TSV Krefeld-Bockum
Gruppe 2
So., 04.01.26 12:15 Uhr KFC Uerdingen - VfR Krefeld-Fischeln
Gruppe 1
So., 04.01.26 12:30 Uhr SuS Krefeld - TuS Gellep
Gruppe 2
So., 04.01.26 12:45 Uhr KTSV Preussen Krefeld - FC Hellas Krefeld II
Gruppe 1
So., 04.01.26 13:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SC Schiefbahn
Gruppe 2
So., 04.01.26 13:15 Uhr KFC Uerdingen - CSV Marathon Krefeld
Gruppe 1
So., 04.01.26 13:30 Uhr SuS Krefeld - TSV Krefeld-Bockum
Gruppe 2
So., 04.01.26 13:45 Uhr KTSV Preussen Krefeld - VfR Krefeld-Fischeln
Gruppe 1
So., 04.01.26 14:00 Uhr TuS Gellep - ESV Hohenbudberg
Gruppe 2
So., 04.01.26 14:15 Uhr FC Hellas Krefeld II - KFC Uerdingen
Gruppe 1
So., 04.01.26 14:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SC Schiefbahn
Gruppe 2
So., 04.01.26 14:45 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - CSV Marathon Krefeld
Gruppe 1
So., 04.01.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SuS Krefeld
Gruppe 2
So., 04.01.26 15:15 Uhr KFC Uerdingen - KTSV Preussen Krefeld
Gruppe 1
So., 04.01.26 15:30 Uhr SC Schiefbahn - TuS Gellep
Gruppe 2
So., 04.01.26 15:45 Uhr CSV Marathon Krefeld - FC Hellas Krefeld II
Viertelfinale
So., 04.01.26 16:15 Uhr -
So., 04.01.26 16:30 Uhr -
So., 04.01.26 16:45 Uhr -
So., 04.01.26 17:00 Uhr -
Halbfinale
So., 04.01.26 17:15 Uhr -
So., 04.01.26 17:30 Uhr -
Spiel um Platz 3
So., 04.01.26 17:55 Uhr -
Finale
So., 04.01.26 18:15 Uhr -