Halle Krefeld: Bockum und Preussen sind durch, Tönisberg muss zittern

Zum Modus: Gespielt wird jeweils über zehn Minuten. Das Teilnehmerfeld erstreckt sich auf insgesamt 24 Teams, gleichmäßig verteilt auf vier Gruppen. Die jeweils zwei bestplatzierten Teams qualifizieren sich für die Zwischenrunde. Dazu schaffen es auch die zwei besten Dritten aus Gruppe A/B und Gruppe C/D über die Vorrunde hinaus.

Als erste zarte Überraschung des Turniers behauptete sich Veranstalter KTSV Preussen Krefeld im Clinch mit den Bezirksligisten TSV Krefeld-Bockum und dem VfL Tönisberg auf dem zweiten Tabellenrang, bis zum letzten Spiel des Tages war sogar der Gruppensieg für den KTSV zum Greifen nah. Vorjahres-Finalist Tönisberg schließt die Gruppe unterdessen auf einem für die eigenen Verhältnisse recht biederen dritten Rang ab, im Rückspiegel kam der SSV Strümp am Ende sogar noch einmal sehr nahe, dem A-Ligisten fehlte jedoch noch ein weiterer Treffer. Der SC Viktoria Krefeld ging trotz vielversprechendem Start ins Turnier leer aus, chancen- und punktlos verabschiedete sich der Linner SV vom Krefelder Budenzauber.

Gruppe A

Die mit einem Trommler unterstützte Viktoria kam gegen den zwei Klassen höher agierenden Gegner nicht ordentlich in Tritt. Echte Chancen verzeichnete eigentlich nur Tönisberg. Der einzige Treffer der Partie gelang schließlich Janik Dünwald, der aus kurzer Distanz nur die Kugel über die Linie drücken musste (7.). Darüber hinaus tat sich recht wenig.

Der KTSV setzte gleich zu Beginn ein ernsthaftes Ausrufezeichen. Thomas Ross (3.) und Lukas Hermesmann (3.) trafen jeweils im Nachschuss und innerhalb kürzester Zeit. Vom LSV kam als Reaktion auch nur bedingte Offensiventlastung. Spätestens als ein wohl verunglückter Chipball von Benedikt Wichmann im hohen Bogen über dem Linner Keeper im Tor landete (6.), war der Sack zu.

Der TSV untermauerte schnell seinen Mitfavoritenstatus in der Gruppe. Robin Müller traf wenige Momente nach Anstoß am Ende einer schönen Kombination ins obere Kreuzeck (1.). Im Anschluss nutzte Janik Ott einen kurz orientierungslosen Strümper Keeper und nickte ins leere Tor ein (2.). Zwar kam der SSV durch ein ansehnliches Tor von Florin Mahmutaj wieder auf ein Tor ran (5.), doch Strümp hatte noch ein Geschenk zu verteilen. Der Schlussmann des A-Ligisten spielte einen ruhenden Ball in die Füße des Gegenspielers, leitete so das 1:3 ein (8.). Im Anschluss schlief der SSV auch bei einem Freistoß der Bockumer (10.) und kassierte somit eine deutliche Pleite zum Auftakt

Die erste große Überraschung des Tages. Stefan Ulbrich brachte den B-Ligisten mit einem zielgenauen Abschluss aus spitzem Winkel in Führung (2.), die der KTSV nicht mehr aus der Hand geben sollte. Daraufhin wollte nur selten wirklicher Spielfluss aufkommen. Vielmehr wurde das Geschehen von reichlich langen Bällen in die Spitze bestimmt. Besonders Tönisbergs Schlussmann Robin Bertok versuchte sich immer wieder mit Abwürfen quer über den Platz, die in letzter Instanz jedoch erfolglos blieben.

Die Viktoria hatte mehr vom Spiel und drängte mit zunehmender Spieldauer immer mehr aufs erste Tor. In der Schlussphase überschlugen sich schließlich die Ereignisse. Pascal Leenen traf jeweils mit zwei platzierten Abschlüssen innerhalb kürzester Zeit (9.). Strümp wuselte sich zwar durch Florin Mahmutaj wieder heran (10.), doch Leenen hatte in dieser Begegnung das letzte Wort, hievte die Kugel im Fallen für seinen Dreierpack über die Linie (10.).

Den schönen Alleingang von Amadou Fofana zur Führung (2.) konterte der Linner SV mit dem womöglich schönsten Treffer des Tages. Nermin Pilica marschierte zielstrebig nach vorne, machte einen Schlenker zur rechten Seite und feuerte von dort da Leder wuchtig in den Winkel (6.). Doch auch Bockum hatte noch einen Hingucker parat. Viron Anagnostou nahm aus der Distanz Maß und setzte seinen Versuch ähnlich sehenswert unter die Latte (9.), was Bockum für drei Punkte reichen sollte.

Ein torloses Remis der unterhaltsamen Variante. Beide Seiten verzeichneten reichlich Torgelegenheiten, das letzte Quäntchen Glück und Überzeugung fehlte jedoch in den Abschlüssen. Zu diesem Zeitpunkt deutete sich schon an, dass Tönisberg nicht seinen besten Tag erwischt hatte.

Lange Zeit war es ein Abnutzungskampf zwischen Bockum und dem KTSV. Kurz vor Schluss schien Thomas Ross seine Farben mit einem Flachschuss zu erlösen (10.). Doch die Antwort folgte kurz darauf, als der TSV mit einem abgefälschten Schuss doch noch zum späten Treffer kam.

In den entscheidenden Momente war der LSV wie so oft an diesem Tage einen Schritt zu langsam. Ob per Abpraller (1.,5.) oder Abstauber (7.), oder auch schließlich nach einer schönen Einzelaktion der Viktoria (10.). für den Linner SV war schlichtweg nichts zu holen. Nach diesem Spiel konnte der LSV auch schon ein Weiterkommen abhaken, während die Viktoria alle Karten in der Hand hatte.

Viele Highlights hatte die nominell hochklassigste Partie der Gruppe nicht zu bieten. In jedem Fall zeigte sich der TSV und eiskalt nutze die dickste Chance eiskalt. Jannik Ott ließ seinen Gegenspieler mit einem Haken aussteigen und überwand den gegnerischen Schlussmann anschließend in einer flüssigen Bewegung mit dem Schuss zum 1:0-Endstand (7.).

Ein direkter Freistoß in den Winkel brachte den SSV erst in der Schlussphase auf die Siegerstraße. Gegen daraufhin weit aufgerückte Gegner schraubte Strümp das Ergebnis mit zwei weiteren Treffern in die Höhe (10.).

Mit der ersten echten Chance stach Thomas Ross per Halbvolley für den KTSV zu (1.). In einer überaus stimmungsgeladenen Begegnung steckte die Viktoria aber keinesfalls auf, da sie zu diesem Zeitpunkt auch noch exzellente Chancen aufs Weiterkommen hatte, glich kurz vor Schluss auch wieder aus (8.). Den längeren Atem zeigte jedoch der KTSV, der durch Thore Bergmann den Siegtreffer bejubeln durfte (10.).

Die Partie wirkte beidseitig überaus träge. Der bis dahin durchweg glücklose Linner SV durfte zunächst die Führung bejubeln (1.), daraufhin zeigte Tönisberg nur ein behäbiges Aufbäumen, was jedoch für erneute drei Punkte reichen sollte. Mit einem schnellen Doppelschlag (4., 5.) drehte der VfL die Partie, und setzte sich damit mit etwas Dusel auf Platz drei.

Jannik Ott versetzte der Viktoria mit seinem dritten Turniertreffer die kalte Dusche (3.), die folgenschwer sein sollte. Der SC setzte zwar immer wieder offensive Nadelstiche, konnte sich in letzter Instanz jedoch nicht belohnen. Durch die zwei Niederlagen zum Abschluss schließt die Viktoria die Gruppe auf dem fünften Rang ab, mit einem weiteren Zähler hätte das Team von Marcus Felix als Gruppendritter sogar noch aufs Weiterkommen hoffen können.

Während es für Strümp noch um den Einzug in die Zwischenrunde ging, hatte der KTSV diesen schon vor Spielbeginn sicher, durfte aber noch am Gruppensieg schnuppern. So wollte Preussen selbst nach dem Führungstreffer von Lukas Hermesmann die Führung nicht verwalten (10.), da ein Zwei-Tore-Sieg gleichbedeutend mit Platz eins gewesen wäre. Der Enthusiasmus sollte dem KTSV jedoch noch zum Verhängnis werden. Kurz vor Schluss drehte der SSV die Partie noch mit einem Doppelschlag (10.) und hätte seinerseits noch einen weiteren Treffer gebraucht, um den dritten Rang dingfest zu machen. Dazu sollte es jedoch nicht kommen, wodurch Tönisberg sich noch weiter Hoffnungen auf die Zwischenrunde machen darf.

