Halle KRE: Neujahrstreffen der Fußballvereine Der KFC Uerdingen gewinnt im Duell der favorisierten Oberligisten gegen den SC St. Tönis das Finale Offenen Stadtmeisterschaft im Hallenfußball per Neunmeterschießen. Aber viel wichtiger war das drumherum.

Auch letzteres ist angesichts des Verlustvortrags von knapp 7.000 Euro in den beiden Vorjahren, der von der Stadt erhobenen Hallenmiete, die zumindest auswärtige Spieler und Besucher verwunderte, der üppigen Reinigungskosten sowie weiterer Kosten für Hausmeister, Sanitätsdienst und Schiedsrichter alles andere als selbstverständlich. 600 zahlende Zuschauer am ersten Tag und 750 am Finaltag sowie 620 beziehungsweise 280 Aktive an den beiden Tagen sorgten mit ihren Eintrittsgeldern und dem Umsatz beim Catering in Höhe von 18.000 Euro dafür, dass der VfB kostendeckend das Turnier ausrichten konnte. „Des Geldes wegen muss man so ein Turnier mit bis zu 70 Helfern nicht ausrichten“, sagt Rex. „Reich wird man damit nicht. Das ist nur etwas für das Prestige. Aber wir haben eine Menge Spaß gehabt und können für die Helfer noch ein schönes Fest ausrichten.“

Weber schießt Uerdingen zum Titel

Auf dem Parkett lief es so, wie von vielen vorher gesagt. Die favorisierten Oberligisten KFC Uerdingen und SC St. Tönis bestritten, obwohl beide in der Gruppenphase jeweils einmal patzten, das Endspiel und die in der Liga klar besser platzierten Blau-Roten holten sich durch einen 5:4 (1:1)-Erfolg den Titel. Allerdings sah es danach in der proppenvollen Glockenspitzhalle bis kurz vor dem Ende nicht aus, denn das Team von Trainer Alexander Thamm führte durch einen frühen Treffer von Daud Gergery, dem nicht nur wegen seiner vielen Tore besten Spieler auf dem ungewohnten Parkett, mit 1:0 nach guter Vorarbeit von Mario Knops. Durch einen indirekten Freistoß, verhängt von Schiedsrichter Tim Pelzer, glich Kevin Weggen Sekunden vor dem Abpfiff aus.