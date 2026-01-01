Halle Kleve live: So läuft die Hallenstadtmeisterschaft am Samstag

Hallenstadtmeisterschaft Kleve: Der 1. FC Kleve ist der große Favorit, doch wird er auch den Erwartungen gerecht? Verfolgt das Turnier live auf FuPa.
Gruppe A
Sa., 03.01.26 11:00 Uhr DJK Rhenania Kleve - SSV Reichswalde
Gruppe B
Sa., 03.01.26 11:15 Uhr SV Donsbrüggen - BV DJK Kellen
Gruppe A
Sa., 03.01.26 11:30 Uhr VfR Warbeyen - SV Rindern
Gruppe B
Sa., 03.01.26 11:45 Uhr SV Griethausen - 1. FC Kleve
Gruppe A
Sa., 03.01.26 12:00 Uhr Siegfried Materborn - DJK Rhenania Kleve
Gruppe B
Sa., 03.01.26 12:15 Uhr SG Keeken / Schanz - SV Donsbrüggen
Gruppe A
Sa., 03.01.26 12:30 Uhr SSV Reichswalde - VfR Warbeyen
Gruppe B
Sa., 03.01.26 12:45 Uhr BV DJK Kellen - SV Griethausen
Gruppe A
Sa., 03.01.26 13:00 Uhr SV Rindern - Siegfried Materborn
Gruppe B
Sa., 03.01.26 13:15 Uhr 1. FC Kleve - SG Keeken / Schanz
Gruppe A
Sa., 03.01.26 13:30 Uhr DJK Rhenania Kleve - VfR Warbeyen
Gruppe B
Sa., 03.01.26 13:45 Uhr SV Donsbrüggen - SV Griethausen
Gruppe A
Sa., 03.01.26 14:00 Uhr SSV Reichswalde - SV Rindern
Gruppe B
Sa., 03.01.26 14:15 Uhr BV DJK Kellen - 1. FC Kleve
Gruppe A
Sa., 03.01.26 14:30 Uhr Siegfried Materborn - VfR Warbeyen
Gruppe B
Sa., 03.01.26 14:45 Uhr SG Keeken / Schanz - SV Griethausen
Gruppe A
Sa., 03.01.26 15:00 Uhr DJK Rhenania Kleve - SV Rindern
Gruppe B
Sa., 03.01.26 15:15 Uhr SV Donsbrüggen - 1. FC Kleve
Gruppe A
Sa., 03.01.26 15:30 Uhr SSV Reichswalde - Siegfried Materborn
Gruppe B
Sa., 03.01.26 15:45 Uhr BV DJK Kellen - SG Keeken / Schanz
Halbfinale
Sa., 03.01.26 16:05 Uhr -
Sa., 03.01.26 16:20 Uhr -
Spiel um Platz 3
Sa., 03.01.26 16:40 Uhr -
Finale
Sa., 03.01.26 17:00 Uhr -
