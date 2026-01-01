 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Die Ergebnisse der Hallenstadtmeisterschaft Kleve im Fokus.
Die Ergebnisse der Hallenstadtmeisterschaft Kleve im Fokus. – Foto: Holger König

Halle Kleve live: So läuft die Hallenstadtmeisterschaft am Samstag

Hallenstadtmeisterschaft Kleve: Der 1. FC Kleve ist der große Favorit, doch wird er auch den Erwartungen gerecht? Verfolgt das Turnier live auf FuPa.

>>> Zur Hallenstadtmeisterschaft Kleve

Gruppe A
Sa., 03.01.26 11:00 Uhr DJK Rhenania Kleve - SSV Reichswalde

Gruppe B
Sa., 03.01.26 11:15 Uhr SV Donsbrüggen - BV DJK Kellen

Gruppe A
Sa., 03.01.26 11:30 Uhr VfR Warbeyen - SV Rindern

Gruppe B
Sa., 03.01.26 11:45 Uhr SV Griethausen - 1. FC Kleve

Gruppe A
Sa., 03.01.26 12:00 Uhr Siegfried Materborn - DJK Rhenania Kleve

Gruppe B
Sa., 03.01.26 12:15 Uhr SG Keeken / Schanz - SV Donsbrüggen

Gruppe A
Sa., 03.01.26 12:30 Uhr SSV Reichswalde - VfR Warbeyen

Gruppe B
Sa., 03.01.26 12:45 Uhr BV DJK Kellen - SV Griethausen

Gruppe A
Sa., 03.01.26 13:00 Uhr SV Rindern - Siegfried Materborn

Gruppe B
Sa., 03.01.26 13:15 Uhr 1. FC Kleve - SG Keeken / Schanz

Gruppe A
Sa., 03.01.26 13:30 Uhr DJK Rhenania Kleve - VfR Warbeyen

Gruppe B
Sa., 03.01.26 13:45 Uhr SV Donsbrüggen - SV Griethausen

Gruppe A
Sa., 03.01.26 14:00 Uhr SSV Reichswalde - SV Rindern

Gruppe B
Sa., 03.01.26 14:15 Uhr BV DJK Kellen - 1. FC Kleve

Gruppe A
Sa., 03.01.26 14:30 Uhr Siegfried Materborn - VfR Warbeyen

Gruppe B
Sa., 03.01.26 14:45 Uhr SG Keeken / Schanz - SV Griethausen

Gruppe A
Sa., 03.01.26 15:00 Uhr DJK Rhenania Kleve - SV Rindern

Gruppe B
Sa., 03.01.26 15:15 Uhr SV Donsbrüggen - 1. FC Kleve

Gruppe A
Sa., 03.01.26 15:30 Uhr SSV Reichswalde - Siegfried Materborn

Gruppe B
Sa., 03.01.26 15:45 Uhr BV DJK Kellen - SG Keeken / Schanz

Halbfinale
Sa., 03.01.26 16:05 Uhr -
Sa., 03.01.26 16:20 Uhr -

Spiel um Platz 3
Sa., 03.01.26 16:40 Uhr -

Finale
Sa., 03.01.26 17:00 Uhr -

