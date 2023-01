Halle Kleve: Ausrichter SSV Reichswalde zieht positives Fazit Viele Zuschauer, einige spannende Spiele und keine schweren Verletzungen – das Turnier in der Sporthalle in Kellen ist ein voller Erfolg.

Während Ausrichter von Sportveranstaltungen als Folge der Corona-Pandemie vielerorts sinkende Teilnehmer- und Zuschauerzahlen beklagen, war die Sporthalle des Konrad-Adenauer-Gymnasiums Kellen am Samstag bei der Klever Stadtmeisterschaft rappelvoll. Schätzungsweise 400 Besucher seien es in der Spitze gewesen, so Stefan Eerden, Vorsitzender des SSV Reichswalde, der das Turnier organisiert hatte. Für den Gastgeber führte Tobias Budde am Hallen-Mikrofon charmant durch die Veranstaltung.

Am Ende des Tages zog der Ausrichter ein positives Fazit. „Das Turnier wurde super angenommen. Die Leute schienen nach Hallenfußball gelechzt zu haben. Obwohl sich am Ende die favorisierten Mannschaften durchgesetzt haben, war der Turnierverlauf sehr spannend. Den Zuschauern wurde einiges geboten“, sagte Eerden und gab an, in viele zufriedene Gesichter geschaut zu haben. Einen ausdrücklichen Dank richtete er an die Stadt Kleve, die für die Organisation des Spielbetriebs verantwortlich gezeichnet hatte. Bürgermeister Wolfgang Gebing erwiderte dies im Rahmen der Siegerehrung.

Auch von Seiten der Mannschaftenwar der Tenor ein durchweg positiver – zumal es im Gegensatz zu manchem Turnier in der Vergangenheit keine schwereren Verletzungen gegeben hatte. Obwohl Gastgeber SSV Reichswalde die Gruppe B nach einer schmerzhaften 1:7-Niederlage im Nachbarschaftsduell gegen Materborn als Letzter abgeschlossen hatte, war Trainer Andreas Oymann am Ende des Tages in bester Stimmung. „Die Stadtmeisterschaften haben bei mir einen hohen Stellenwert. Gemeinsam mit der Jugend-Abteilung und den Alten Herren ließ sich die Organisation gut bewältigen. In den vergangenen Jahren war die Halle so spät am Tag nicht so voll“, sagte Oymann.