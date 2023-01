Halle: Hier rollt am Wochenende der Ball Der Budenzauber ist zurück. Flächendeckend finden an diesem Wochenende am Niederrhein zahlreiche Hallenturniere statt.

Endlich rollt der Ball wieder in der Halle. Während erste Turniere bereits beendet und neue Hallenstadtmeister gefunden sind, steht das spielstärkste Wochenende in diesem Winter erst bevor. Vom 6. bis zum 8. Januar gibt es fast 30 Turniere im Verbandsgebiet. Eine Übersicht für das Wochenende haben wir euch im nachfolgenden Text zusammengestellt.

Fast 30 Hallenturniere stehen am Niederrhein an diesem Wochenende auf der Agenda. In zahlreichen Städten wird der neue Hallenstadtmeister ermittelt und bei vielen Entscheidungen könnt ihr live dabei sein! Zahlreiche Ticker sind bereits besetzt, doch es gibt noch einige freie Stellen. Tragt euch gerne als Ticker-Melder ein, sammelt Prämienpunkte und lasst die FuPa-Community hautnah miterleben, was bei euch in der Halle abgeht. Natürlich könnt ihr die Spiele auch filmen und bei FuPa.tv direkt hochladen. Einfach auf die jeweiligen Spiele klicken, den Ticker reservieren und loslegen.

_______________

Duisburg, Dinslaken und Mülheim:

HStM Duisburg

Am Samstag steht in Duisburg die Finalrunde der Hallenstadtmeisterschaft an. Dort wird der Nachfolger für den Duisburger SV 1900 gesucht, der zuletzt den Pokal gewinnen konnte.

HStM Dinslaken

Sonntag findet der Budenzauber in Dinslaken statt. Sechs Mannschaften stehen sich auf dem Parkett gegenüber und machen sich Hoffnungen auf den Titel.

HStM Mülheim

Noch acht Mannschaften sind im Rennen um den Hallenmeister-Titel in Mülheim. Gespielt wird zunächst in zwei Gruppen, bevor es am Samstagnachmittag in die Finalspiele geht.

HStM Voerde

Schon am Freitagabend kommt es in Voerde zum Showdown in der Halle. Mit vier Mannschaften ist das Teilnehmerfeld zwar überschaubar, die Euphorie ist bei allen Beteiligten dennoch groß.

_______________

Essen:

HStM Essen

Am Donnerstag ist die Hallenstadtmeisterschaft in Essen gestartet. In 15 Gruppen kämpfen die Vereine der Stadt um den Einzug in Hauptrunde. Ein volles Programm erwartet die Fußball-Enthusiasten in den kommenden Tagen.

_______________

Kempen und Krefeld:

HStM Krefeld

Mehr als zehn Stunden Budenzauber gibt es am Samstag in der Glockenspitzenhalle in Krefeld. 25 Teams wollen in der Vorrunde den Einzug in die Finalrunde am 15. Januar schaffen. Wem das gelingt, erfahrt ihr bei uns.

_______________

Kleve und Geldern:

HStM Kleve

Zehn Mannschaften wollen der neue Hallenstadtmeister in Kleve werden. Als großer Favorit ist sicherlich das Team des Oberligisten 1. FC Kleve zu nennen.

Hallenturnier TSV Nieukerk

Auch der TSV Nieukerk richtet wieder ein Hallenturnier aus. Hier fehlen uns allerdings noch die Spielpläne. Über eine Mail an fupa@rp-digital.de würden wir uns sehr freuen.

_______________

Moers:

Hallenstadtpokal Moers

Auch in Moers kann der Budenzauber nach zwei Jahren Unterbrechung wieder stattfinden. An zwei Tagen stehen sich die Mannschaften des Kreises gegenüber. Der Sieger wird dann am Sonntag ab 16.30 Uhr im Finalspiel ermittelt.

HStM Rheinberg

In Rheinberg steht der Sonntag ganz im Zeichen des Budenzaubers. Mit dem SV Budberg, SV Orsoy, TuS Borth, SV Millingen und Concordia Rheinberg haben sich fünf Teams angemeldet.

HStM Rheinberg für Reserven

Bereits am Samstag treten die Reservemannschaften aus Rheinberg in der Halle gegen den Ball. Die Siegerehrung hier dürfte gegen 18.30 anstehen.

_______________

Mönchengladbach und Viersen:

HStM Mönchengladbach

Das große Finale in Mönchengladbach steht an diesem Samstag an. Gestartet wird mit zwei Vierergruppen, aus denen die Halbfinalisten hervorgehen. Zum Showdown kommt es schließlich gegen 20.30 Uhr.

HStM Mönchengladbach Frauen