Halle Heinsberg: Ay-Yildizspor düpiert die Favoriten Überraschend hat sich Ay-Yildizspor Hückelhoven für die Endrunde des Aachener Sparkassen-Cups qualifiziert.

Vor voll besetzten Rängen in der Erkelenzer Karl-Fischer-Sporthalle setzt sich der Kreisligist aus Hückelhoven in der Vorrunde des Aachener Sparkassen-Cups überraschend gegen die klassenhöhere Konkurrenz durch und tritt damit als Heinsberger Vertreter bei der Endrunde am Samstag an.

Nach zwei Jahren Corona-Pause war es endlich wieder so weit, durften die Fußballer der Region wieder in die Halle, um da ihrer Leidenschaft nachzugehen. In der Erkelenzer Karl-Fischer-Sporthalle hatten dazu jetzt auch wieder sechs Mannschaften des Fußballkreises Heinsberg Gelegenheit, sich zu beweisen. In der 37. Auflage des Aachener Sparkassen-Cups ging es am Dienstagabend darum, sich in der Heinsberger Vorrunde – die Kreise Düren und Aachen folgen – für die Finalrunde am Samstag in Aachen zu qualifizieren.

Und das tat ausgerechnet A-Ligist Ay-Yildizspor Hückelhoven. In einem spannenden Endspiel besiegte das Team aus der ehemaligen Zechenstadt Landesligist SV Helpenstein mit 2:1 (1:0). Durch ein Tor von Hakan Odabasi hatte Hückelhoven kurz vor dem Seitenwechsel vorgelegt, ehe dann Helpenstein etwas glücklich zum 1:1 ausgleichen konnte, weil dem Gegner ein Eigentor unterlief. Diese Slapstick-Nummer hätte es wohl auch in Arnd Zeiglers Kultserie „Kacktor des Monats“ geschafft. Aber zurück zum Spiel. Die Jungs aus dem Kreisoberhaus steckten den unnötigen Ausgleich ganz gut weg, und blieben die im Endspiel bessere Mannschaft. Als nach der fast abgelaufenen Spielzeit (2x10 Minuten) alles auf eine Verlängerung deutete, schnappte sich Ay-Yildiz-Kapitän Joy-Slayd Mickels den Ball, startete wieder einmal eines seiner sehenswerten Dribblings, bediente den mitgelaufenen Kubilay Demirhan, der dann von der linken Seite den Ball zum umjubelten 2:1-Siegtreffer ins lange Eck schlenzte. Die Überraschung war also perfekt, hatte Beeck-Vertreter Ay-Yildizspor Hückelhoven die Landesliga Teams von Union Schafhausen, Germania Teveren, und den SV Helpenstein, sowie die Bezirksligisten SG Union Würm-Lindern und SC 09 Erkelenz, hinter sich gelassen, fährt also überraschend am Samstag zur Finalrunde in die Kaiserstadt. Da war bei der 35. Auflage 2019 mit der SG Union Würm-Lindern schon mal ein unterklassiger Verein. In der Heinsberger Vorrunde hatte die SG Union da den haushohen Favoriten FC Wegberg-Beeck ausgeschaltet, es dann in Aachen sogar bis ins Finale geschafft.

Stimmungsvoller Auftakt in der Halle