Halle Goch: Viktoria und Alemannia Pfalzdorf die Favoriten Die Gocher Fußball-Stadtmeisterschaft steigt am Samstag in der Sporthalle der Gesamtschule. Die Trainer der sieben teilnehmenden Teams haben mit Blick auf die Saison auf dem Feld vor allem den Wunsch, dass sich kein Spieler verletzt.

Beine hatte damals auch noch als Spieler entscheidenden Anteil am Prestigeerfolg seines Teams. Er wurde mit zehn Treffern der Torschützenkönig des Turniers, bei dem die Erste Mannschaft der Viktoria das Finale gegen Alemannia Pfalzdorf mit 7:5 nach Neunmeterschießen für sich entschieden hatte.

Daniel Beine hat seine Laufbahn auf dem Platz mittlerweile beendet und konzentriert sich ganz auf den Job auf der Bank. Der Coach wünscht sich natürlich, dass sein Team bei der Stadtmeisterschaft, die von der Viktoria am Samstag ab 13.30 Uhr in der Sporthalle der Gesamtschule ausgerichtet wird, den vor drei Jahren gewonnenen Titel verteidigt. Doch mit Blick auf das spannende Meisterschaftsrennen in der Bezirksliga hat der 35-jährige Übungsleiter vor allem einen Wunsch. „Ich hoffe, dass sich kein Spieler verletzt“, sagt Beine, der mit seinem Team in der Saison noch ungeschlagen ist und trotzdem fünf Punkte Rückstand auf den ebenfalls unbesiegten Spitzenreiter SV Budberg, der eine Partie mehr ausgetragen hat, aufweist.

Der Coach sieht das Turnier, das traditionell vor großer Kulisse über die Bühne geht, in erster Linie „als lockeren Auftakt für die Vorbereitung auf den Rest der Saison“. Am kommenden Mittwoch steigt die Viktoria wieder ins Training ein, um sich für die geplante Aufholjagd im Kampf um den Aufstieg in Form zu bringen. Da würde es Beine überhaupt nicht ins Konzept passen, wenn er nicht alle Mann an Bord hätte, weil Ausfälle nach dem Gocher Budenzauber zu beklagen sind.