Halle: FC Fürth erwartet ein volles Haus Beim siebten Reinhold-Unrath-Gedächntnisturnier sind 16 Mannschaften am Ball

Den Spielplan zum Turnier findet ihr hier.

Nachdem Türkspor Beerfelden noch hinzustieß, wird die Vorrunde am Samstag (28., ab 12.30 Uhr) in vier Vierer- anstatt, wie ursprünglich vorgesehen, drei Fünfer-Gruppen gespielt. Somit bewerben sich in der Sporthalle der Müller-Guttenbrunn-Schule 16 Mannschaften um die Siegprämie. Die ging 2020 an den Gruppenligisten FCA Darmstadt. Der Titelverteidiger ist erneut am Start. Er trifft in Vorrundengruppe B unter anderem auf den ISC Fürth, eine der Überraschungsmannschaften schlechthin in der Historie des Reinhold-Unrath-Gedächtnisturnieres. 2020 stand der ISC im Finale gegen den FCA, verlor 1:4. Drei Jahre zuvor waren die Fürther Sieger – als D-Ligist.

"Freuen uns auf zwei spannende Tage"

Auf ein besseres Abschneiden als bei der sechsten Auflage 2020 hofft Gastgeber FC Fürth. Damals schieden die Rot-Weißen bereits in der Zwischenrunde aus. Auch die zweite Mannschaft, die SG FC Fürth/Mitlechtern, ist am Ball. „Wir freuen uns auf zwei spannende Tage“, sagt Marco Knapp vom FC-Vorstand. Die Fürther haben knapp 50 Helfer im Einsatz und hoffen – analog zu den überaus gut besuchten Hallenturnieren in Birkenau, Zotzenbach und Lampertheim – mit einem hohen Zuschauerzuspruch. Allerdings ist der Lokalkolorit diesmal weniger stark ausgeprägt als noch vor drei Jahren, als SV Fürth, SV Lörzenbach (Sieger 2018), SV Lindenfels oder der Turnierpremierengewinner von 2014, VfL Birkenau, am Start waren.