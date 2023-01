Halle Essen: So startet das Final-Wochenende Hallenstadtmeisterschaft Essen: Noch 16 Mannschaften sind im Rennen um den Hallentitel.

Das Wochenende der Entscheidung steht bei der Hallenstadtmeisterschaft Essen an. Nur noch 16 Mannschaften sind im Rennen um den begehrten Titel, die sich am Samstag und Sonntag ein letztes Mal in diesem Jahr auf dem Parkett der Halle messen werden. Während es die SpVg Schonnebeck und der FC Kray erwartungsgemäß in die Endrunde geschafft haben, ist der ETB Schwarz-Weiß Essen bereits ausgeschieden. Etwas überraschend hat es B-Ligist SV Borbeck in die Finalrunde geschafft.

Das sind die Eckdaten der Hallenstadtmeisterschaft Essen

Das Turnier hat am 5. Januar begonnen und wird am 22. Januar mit dem großen Finale beendet. Erst dann ist klar, wer sich im 62 Mannschaften starken Teilnehmerfeld durchsetzen konnte und der nächste Titelträger der Essener Hallenstadtmeisterschaft ist. Nach der Zwischenrunde am vergangenen Wochenende stehen nun die besten 16 Hallen-Teams in der Endrunde. In vier Gruppen werden am Samstag die acht Vereine gesucht, die am Sonntag um die Krone kicken.

Gruppe 1:

Spieltermin: 21. Januar

Teilnehmer: ESC Rellinghausen, VfB Frohnhausen, SV Burgaltendorf, FC Kray

Gruppe 2:

Spieltermin: 21. Januar

Teilnehmer: FC Blau-Gelb Überruhr, DJK Adler Union Frintrop, SuS Niederbonsfeld, SpVg Schonnebeck