Der FC Kray hat noch Chancen auf den Hallentitel. – Foto: Negüzel-Topspiele

Halle Essen: So läuft der Finaltag Hallenstadtmeisterschaft Essen: Noch acht Mannschaften sind im Rennen um den Hallentitel.

Das Wochenende der Entscheidung steht bei der Hallenstadtmeisterschaft Essen an. Nur noch 16 Mannschaften waren am Samatag im Rennen um den begehrten Titel, acht Teams haben sich für den Finaltag am Sonntag qualifiziert und werden sich dort ein letztes Mal in diesem Jahr auf dem Parkett der Halle messen.

Das Turnier hat am 5. Januar begonnen und wird am 22. Januar mit dem großen Finale beendet. Erst dann ist klar, wer sich im 62 Mannschaften starken Teilnehmerfeld durchsetzen konnte und der nächste Titelträger der Essener Hallenstadtmeisterschaft ist. Nach der Zwischenrunde am vergangenen Wochenende stehen nun die besten 16 Hallen-Teams in der Endrunde. In vier Gruppen werden am Samstag die acht Vereine gesucht, die am Sonntag um die Krone kicken. So läuft der Finaltag am Sonntag Zunächst stehen sich die acht besten Mannschaften der diesjährigen Hallenstadtmeisterschaft noch einmal in zwei Vierergruppen gegenüber. Der erste Anstoß erfolgt um 12 Uhr. Nach Beendigung der Gruppenphase starten gegen 16 Uhr die Platzierungsspiele, beginnend mit der Partie um Platz 7. Das Finale soll gegen 17.15 Uhr angepfiffen werden. Gruppe 1 Spieltermin: 22. Januar Teilnehmer: FC Kray, Sportfreunde Niederwenigern, FC Blau-Gelb Überruhr, DJK Sportfreunde Katernberg Gruppe 2 Spieltermin 22. Januar Teilnehmer: SV Burgaltendorf, SpVgg Steele, SpVg Schonnebeck, Barisspor Essen So lief die Finalrunde am Samstag Gruppe 1: Frohnhausen enttäuscht Spieltermin: 21. Januar Teilnehmer: ESC Rellinghausen, VfB Frohnhausen, SV Burgaltendorf, FC Kray In einer starken Gruppe konnten sich der FC Kray und der SV Burgaltendorf mit jeweils sieben Punkten durchsetzen. Für den ESC Rellinghausen hat es mit nur einem Sieg nicht zum Weiterkommen gereicht. Auch der VfB Frohnhausen ist raus. Mit null Punkten enttäuschte die Mannschaft auf ganzer Linie.