Allgemeines
Ein Favorit: AL-ARZ Essen.
Ein Favorit: AL-ARZ Essen. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Halle Essen: Sensation perfekt! Kreisligist AL-ARZ holt Titel

Hallenstadtmeisterschaft Essen: Der bärenstarke Kreisligist AL-ARZ Libanon hat den Titel sensationell gewonnen!

Die Hallenstadtmeisterschaft Essen geht am Sonntag mit der Finalrunde zu Ende - und die Überraschung ist perfekt! Der grandiose Kreisligist AL-ARZ Libanon hat sensationell den Titel geholt und im Finale die Sportfreunde Niederwenigern geschlagen. Wie das Turnier lief, seht ihr hier. Ein Bericht folgt auf FuPa.

Halle Essen: Der Spielplan für das Finale

Gruppe 1
So., 18.01.26 12:00 Uhr SC Werden-Heidhausen - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 0:4
So., 18.01.26 12:18 Uhr SG Essen-Schönebeck - ETB Schwarz-Weiß Essen 1:3

Gruppe 2
So., 18.01.26 12:36 Uhr AL-ARZ Libanon - Sportfreunde Niederwenigern 5:3
So., 18.01.26 12:54 Uhr VfB Frohnhausen - NK Croatia Essen 3:1

Gruppe 1
So., 18.01.26 13:12 Uhr SC Werden-Heidhausen - SG Essen-Schönebeck 1:1
So., 18.01.26 13:30 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - ETB Schwarz-Weiß Essen 2:0

Gruppe 2
So., 18.01.26 13:48 Uhr AL-ARZ Libanon - VfB Frohnhausen 3:3
So., 18.01.26 14:06 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - NK Croatia Essen 4:0

Gruppe 1
So., 18.01.26 14:24 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SG Essen-Schönebeck 2:1
So., 18.01.26 14:42 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SC Werden-Heidhausen 2:0

Gruppe 2
So., 18.01.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - VfB Frohnhausen 5:4
So., 18.01.26 15:18 Uhr NK Croatia Essen - AL-ARZ Libanon 0:3

Spiel um Platz 7
So., 18.01.26 16:00 Uhr SC Werden-Heidhausen - NK Croatia Essen 6:0

Spiel um Platz 5
So., 18.01.26 16:25 Uhr SG Essen-Schönebeck - VfB Frohnhausen 2:6

Spiel um Platz 3
So., 18.01.26 16:50 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Sportfreunde Niederwenigern 1:0

Finale
So., 18.01.26 17:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - AL-ARZ Libanon 4:5

Halle Essen: So lief der Samstag, 17. Januar 2025

Gruppe A
Sa., 17.01.26 13:00 Uhr FC Kray - VfB Frohnhausen 3:4
Sa., 17.01.26 13:18 Uhr SC Werden-Heidhausen - SC Frintrop 05/21 5:2

Gruppe B
Sa., 17.01.26 13:36 Uhr AL-ARZ Libanon - SG Essen-Schönebeck 4:1
Sa., 17.01.26 13:54 Uhr SV Leithe - SuS Haarzopf 1:1

Gruppe A
Sa., 17.01.26 14:12 Uhr FC Kray - SC Werden-Heidhausen 1:2
Sa., 17.01.26 14:30 Uhr VfB Frohnhausen - SC Frintrop 05/21 8:1

Gruppe B
Sa., 17.01.26 14:48 Uhr AL-ARZ Libanon - SV Leithe 2:1
Sa., 17.01.26 15:06 Uhr SG Essen-Schönebeck - SuS Haarzopf 4:3

Gruppe A
Sa., 17.01.26 15:24 Uhr VfB Frohnhausen - SC Werden-Heidhausen 1:2
Sa., 17.01.26 15:42 Uhr SC Frintrop 05/21 - FC Kray 1:3

Gruppe B
Sa., 17.01.26 16:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SV Leithe 5:2
Sa., 17.01.26 16:18 Uhr SuS Haarzopf - AL-ARZ Libanon 2:4

Gruppe C
Sa., 17.01.26 17:00 Uhr SV Burgaltendorf - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 3:2
Sa., 17.01.26 17:18 Uhr NK Croatia Essen - ESC Rellinghausen 2:1

Gruppe D
Sa., 17.01.26 17:36 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Bader SV 91 II 3:0
Sa., 17.01.26 17:54 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - DJK SG Altenessen 4:1

Gruppe C
Sa., 17.01.26 18:12 Uhr SV Burgaltendorf - NK Croatia Essen 3:4
Sa., 17.01.26 18:30 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - ESC Rellinghausen 5:1

Gruppe D
Sa., 17.01.26 18:48 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Sportfreunde Niederwenigern 1:5
Sa., 17.01.26 19:06 Uhr Bader SV 91 II - DJK SG Altenessen 5:2

Gruppe C
Sa., 17.01.26 19:24 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - NK Croatia Essen 3:0
Sa., 17.01.26 19:42 Uhr ESC Rellinghausen - SV Burgaltendorf 3:2

Gruppe D
Sa., 17.01.26 20:00 Uhr Bader SV 91 II - Sportfreunde Niederwenigern 0:5
Sa., 17.01.26 20:18 Uhr DJK SG Altenessen - ETB Schwarz-Weiß Essen 1:4


