Die SpVg Schonnebeck ist neuer Hallenstadtmeister in Essen. – Foto: Arno Wirths

Halle Essen: Schonnebeck holt den Titel im Neun-Meter-Schießen Hallenstadtmeisterschaft Essen: Oberligist SpVg Schonnebeck hat das Turnier gewonnen-

Das Wochenende der Entscheidung steht bei der Hallenstadtmeisterschaft Essen an. Nur noch 16 Mannschaften waren am Samstag im Rennen um den begehrten Titel, acht Teams haben sich für den Finaltag am Sonntag qualifiziert und werden sich dort ein letztes Mal in diesem Jahr auf dem Parkett der Halle messen.

In einem packenden Finale hat sich Oberligist SpVg Schonnebeck im Neun-Meter-Schießen gegen die DJK Sportfreunde Katernberg durchgesetzt. In er regulären Spielzeit gelang es den Schonnebeckern zuvor nicht, die zahlreichen Chancen zu nutzen, wodurch Katernberg wenige Sekunden vor dem Schlusspfiff mit einem sehenswerten Treffer zum Ausgleich kam. Vom Punkt flatterte bei zahlreichen Akteuren die Nerven, sodass gleich fünf Versuche nicht verwertet werden konnten. Spiel um Platz 3 FC Kray - SV Burgaltendorf

Spiel um Platz 5 Sportfreunde Niederwenigern - SpVgg Steele

Spiel um Platz 7 FC Blau-Gelb Überruhr - Barispor

______________ Gruppe 1: Katernberg löst Finalticket Spieltermin: 22. Januar Teilnehmer: FC Kray, Sportfreunde Niederwenigern, FC Blau-Gelb Überruhr, DJK Sportfreunde Katernberg Mit zwei Siegen sichert sich die DJK Sportfreunde Katernberg den ersten Platz in der Tabelle und steht damit im Finale der Essener Hallenstadtmeisterschaf. Für Titelverteidiger FC Kray hat es nur zum zweiten Rang gereicht, sodass die Krayer nur noch Chancen auf den dritten Platz in der Gesamtwertung des Turniers haben. Gruppe 2: Schonnebeck mit souveränem Auftritt Spieltermin 22. Januar Teilnehmer: SV Burgaltendorf, SpVgg Steele, SpVg Schonnebeck, Barisspor Essen