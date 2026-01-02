Halle Essen live: Qualifikation beginnt in zwölf Gruppen

Hallenstadtmeisterschaft Essen: Der größte und zeitintensivste Budenzauber am Niederrhein findet jährlich in Essen statt - los geht es am Wochenende mit den zwölf Qualifikationsgruppen. Die Ergebnisse gibt es auf FuPa, klickt euch rein!
Gruppe 01
Sa., 03.01.26 09:30 Uhr SuS Niederbonsfeld - VfL Sportfreunde Essen
Sa., 03.01.26 09:48 Uhr ASV Heisingen - TuS Essen-West 81
Gruppe 02
Sa., 03.01.26 10:06 Uhr Preußen Eiberg - Juspo Essen-West
Sa., 03.01.26 10:24 Uhr Ballfreunde Bergeborbeck - TGD Essen-West
Gruppe 01
Sa., 03.01.26 10:42 Uhr SuS Niederbonsfeld - ASV Heisingen
Sa., 03.01.26 11:00 Uhr VfL Sportfreunde Essen - TuS Essen-West 81
Gruppe 02
Sa., 03.01.26 11:18 Uhr Preußen Eiberg - Ballfreunde Bergeborbeck
Sa., 03.01.26 11:36 Uhr Juspo Essen-West - TGD Essen-West
Gruppe 01
Sa., 03.01.26 11:54 Uhr VfL Sportfreunde Essen - ASV Heisingen
Sa., 03.01.26 12:12 Uhr TuS Essen-West 81 - SuS Niederbonsfeld
Gruppe 02
Sa., 03.01.26 12:30 Uhr Juspo Essen-West - Ballfreunde Bergeborbeck
Sa., 03.01.26 12:48 Uhr TGD Essen-West - Preußen Eiberg
Gruppe 03
Sa., 03.01.26 13:30 Uhr Alemannia Essen - FSV Kettwig
Sa., 03.01.26 13:48 Uhr HFC Essen - Türkiyemspor Essen
Gruppe 04
Sa., 03.01.26 14:06 Uhr DJK RSC Essen - TuSEM Essen 1926
Sa., 03.01.26 14:24 Uhr Vogelheimer SV - SpVgg Steele
Gruppe 03
Sa., 03.01.26 14:42 Uhr Alemannia Essen - HFC Essen
Sa., 03.01.26 15:00 Uhr FSV Kettwig - Türkiyemspor Essen
Gruppe 04
Sa., 03.01.26 15:18 Uhr DJK RSC Essen - Vogelheimer SV
Sa., 03.01.26 15:36 Uhr TuSEM Essen 1926 - SpVgg Steele
Gruppe 03
Sa., 03.01.26 15:54 Uhr FSV Kettwig - HFC Essen
Sa., 03.01.26 16:12 Uhr Türkiyemspor Essen - Alemannia Essen
Gruppe 04
Sa., 03.01.26 16:30 Uhr TuSEM Essen 1926 - Vogelheimer SV
Sa., 03.01.26 16:48 Uhr SpVgg Steele - DJK RSC Essen
Gruppe 05
Sa., 03.01.26 17:30 Uhr SC Frintrop 05/21 - Heisinger SV
Sa., 03.01.26 17:48 Uhr TC Freisenbruch - DJK SG Altenessen
Gruppe 06
Sa., 03.01.26 18:06 Uhr TuS Holsterhausen - NK Croatia Essen
Sa., 03.01.26 18:24 Uhr AL-ARZ Libanon - VfL Kupferdreh
Gruppe 05
Sa., 03.01.26 18:42 Uhr SC Frintrop 05/21 - TC Freisenbruch
Sa., 03.01.26 19:00 Uhr Heisinger SV - DJK SG Altenessen
Gruppe 06
Sa., 03.01.26 19:18 Uhr TuS Holsterhausen - AL-ARZ Libanon
Sa., 03.01.26 19:36 Uhr NK Croatia Essen - VfL Kupferdreh
Gruppe 05
Sa., 03.01.26 19:54 Uhr Heisinger SV - TC Freisenbruch
Sa., 03.01.26 20:12 Uhr DJK SG Altenessen - SC Frintrop 05/21
Gruppe 06
Sa., 03.01.26 20:30 Uhr NK Croatia Essen - AL-ARZ Libanon
Sa., 03.01.26 20:48 Uhr VfL Kupferdreh - TuS Holsterhausen
Gruppe 07
So., 04.01.26 09:30 Uhr SV Leithe - SuS Haarzopf
So., 04.01.26 09:48 Uhr SV Borbeck - Juspo Altenessen
Gruppe 08
So., 04.01.26 10:06 Uhr Tura 86 Essen - Fortuna Bredeney
So., 04.01.26 10:24 Uhr Bader SV 91 II - FC Blau-Gelb Überruhr
Gruppe 07
So., 04.01.26 10:42 Uhr SV Leithe - SV Borbeck
So., 04.01.26 11:00 Uhr SuS Haarzopf - Juspo Altenessen
Gruppe 08
So., 04.01.26 11:18 Uhr Tura 86 Essen - Bader SV 91 II
So., 04.01.26 11:36 Uhr Fortuna Bredeney - FC Blau-Gelb Überruhr
Gruppe 07
So., 04.01.26 11:54 Uhr SuS Haarzopf - SV Borbeck
So., 04.01.26 12:12 Uhr Juspo Altenessen - SV Leithe
Gruppe 08
So., 04.01.26 12:30 Uhr Fortuna Bredeney - Bader SV 91 II
So., 04.01.26 12:48 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - Tura 86 Essen
Gruppe 09
So., 04.01.26 13:30 Uhr FC Stoppenberg - Essener SG 99/06
So., 04.01.26 13:48 Uhr Essener SC Preußen - SV Kray 04
Gruppe 10
So., 04.01.26 14:06 Uhr Sportfreunde Altenessen - Atletico Essen
So., 04.01.26 14:24 Uhr RuWa Dellwig - FC Besa Essen
Gruppe 09
So., 04.01.26 14:42 Uhr FC Stoppenberg - Essener SC Preußen
So., 04.01.26 15:06 Uhr Essener SG 99/06 - SV Kray 04
Gruppe 10
So., 04.01.26 15:18 Uhr Sportfreunde Altenessen - RuWa Dellwig
So., 04.01.26 15:36 Uhr Atletico Essen - FC Besa Essen
Gruppe 09
So., 04.01.26 15:54 Uhr Essener SG 99/06 - Essener SC Preußen
So., 04.01.26 16:12 Uhr SV Kray 04 - FC Stoppenberg
Gruppe 10
So., 04.01.26 16:30 Uhr Atletico Essen - RuWa Dellwig
So., 04.01.26 16:48 Uhr FC Besa Essen - Sportfreunde Altenessen
Gruppe 11
So., 04.01.26 17:30 Uhr Weigle Haus Kickers - Teutonia Überruhr
So., 04.01.26 17:48 Uhr Playhouse Kickers - SV Burgaltendorf
Gruppe 12
So., 04.01.26 18:06 Uhr SG Kupferdreh-Byfang - VfB Frohnhausen
So., 04.01.26 18:24 Uhr DKSV Helene Essen - DJK Dellwig 1910
Gruppe 11
So., 04.01.26 18:42 Uhr Weigle Haus Kickers - Playhouse Kickers
So., 04.01.26 19:00 Uhr Teutonia Überruhr - SV Burgaltendorf
Gruppe 12
So., 04.01.26 19:18 Uhr SG Kupferdreh-Byfang - DKSV Helene Essen
So., 04.01.26 19:36 Uhr VfB Frohnhausen - DJK Dellwig 1910
Gruppe 11
So., 04.01.26 19:54 Uhr Teutonia Überruhr - Playhouse Kickers
So., 04.01.26 20:12 Uhr SV Burgaltendorf - Weigle Haus Kickers
Gruppe 12
So., 04.01.26 20:30 Uhr VfB Frohnhausen - DKSV Helene Essen
So., 04.01.26 20:48 Uhr DJK Dellwig 1910 - SG Kupferdreh-Byfang
