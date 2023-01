Die Sortfreunde Katernberg kämpfen um den Hallentitel. – Foto: Negüzel-Topspiele

Halle Essen LIVE: Katernberg und Schonnebeck stehen im Finale Hallenstadtmeisterschaft Essen: Noch acht Mannschaften sind im Rennen um den Hallentitel.

Das Wochenende der Entscheidung steht bei der Hallenstadtmeisterschaft Essen an. Nur noch 16 Mannschaften waren am Samstag im Rennen um den begehrten Titel, acht Teams haben sich für den Finaltag am Sonntag qualifiziert und werden sich dort ein letztes Mal in diesem Jahr auf dem Parkett der Halle messen.

Spiel um Platz 5 Sportfreunde Niederwenigern - SpVgg Steele

Heute, 16:25 Uhr Sportfreunde Niederwenigern Niederwenig. SpVgg Steele SpVgg Steele 3 0 PUSH

Spiel um Platz 3 FC Kray - SV Burgaltendorf

Finale DJK Sportfreunde Katernberg - SpVg Schonnebeck

______________ Gruppe 1: Katernberg löst Finalticket Spieltermin: 22. Januar Teilnehmer: FC Kray, Sportfreunde Niederwenigern, FC Blau-Gelb Überruhr, DJK Sportfreunde Katernberg Mit zwei Siegen sichert sich die DJK Sportfreunde Katernberg den ersten Platz in der Tabelle und steht damit im Finale der Essener Hallenstadtmeisterschaf. Für Titelverteidiger FC Kray hat es nur zum zweiten Rang gereicht, sodass die Krayer nur noch Chancen auf den dritten Platz in der Gesamtwertung des Turniers haben. Gruppe 2: Schonnebeck mit souveränem Auftritt Spieltermin 22. Januar Teilnehmer: SV Burgaltendorf, SpVgg Steele, SpVg Schonnebeck, Barisspor Essen Drei Spiele, drei Siege und ein ungefährdeter Finaleinzug - so lief der Tag bisher für die Kicker der SpVg Schonnebeck, die damit im Endspiel auf die DJK Sportfreunde Katernberg treffen. Der SV Burgaltendorf hat noch Chancen auf das Treppchen, trifft im Spiel um Platz drei allerdings auf Titelverteidiger FC Kray.