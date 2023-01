Halle Essen: Keine Überraschung an Tag 1 der Stadtmeisterschaft Hallenstadtmeisterschaft Essen: Alle Spiele, alle Tore, alle News.

Die 27. Essener Hallenstadtmeisterschaft läuft. Am Abend des 5. Januar hat die erste Gruppe die Vorrunde eröffnet. Am Wochenende des 6. bis 8. Januar ziehen die restlichen 14 Gruppen nach. Dann greifen auch die favorisierten Oberliga-Teams der SpVg Schonnebeck und des ETB Schwarz-Weiß Essen in das Geschehen ein. Die Finalspiele finden erst am 22. Januar in der Sporthalle "Am Hallo" statt.