Halle Essen: ETB fliegt raus - Zwischenrunde läuft Hallenstadtmeisterschaft Essen: Die besten 32 Hallenteams stehen in der Zwischenrunde und wollen in die Endrunde.

Die 27. Essener Hallenstadtmeisterschaft ist in vollem Gang. Am vergangenen Wochenende sind noch 62 Mannschaften an den Start gegangen, in der an diesem Wochenende stattfindenden Zwischenrunde sind nur noch 32 Teams dabei. Die jeweils Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich für die Endrunde am kommenden Wochenende. Alle Spiele, alle Tore, alle News gibt es im nachfolgenden Überblick.