Halle Duisburg: Vorjahres-Halbfinalist schon nach der Vorrunde raus

Für die Spvgg Meiderich 06/95 war nach der Vorrunde Schluss. – Foto: Robin Bogaletzki

Die Vorrunde der Hallenstadtmeisterschaft Duisburg ist absolviert, das Teilnehmerfeld für die Endrunde am Samstag steht fest. Nicht mehr dabei ist die Spvgg Meiderich 06/95. Reichte es im vergangenen Jahr noch zu Platz vier, war nun nichts zu holen. Überzeugen konnte der SV Genc Osman Duisburg und auch Rhenania Hamborn präsentiere sich in starker Verfassung. >>> Folge FuPa Duisburg-Dinslaken-Mülheim auf WhatsApp >>> Ihr kriegt nicht genug vom Hallenfußball? FuPa Niederrhein lädt auf seinem Youtube-Kanal komplette Spiele und Streams von Turnieren hoch. Schaut gerne vorbei.

Rhenania holt den Gruppensieg >>> Die Vorrunde im kompletten Re-Live In ihrem letzten Gruppenspiel hat Rhenania Hamborn den Gruppensieg in der Vorrundengruppe A eingefahren. Mit zehn Punkten aus vier Partien sicherte sich der Bezirksligist als Primus den Einzug in die Endrunde. Gleich zu Beginn gab es ein wichtiges 3:1 gegen den späteren Gruppenzweiten, Rheinland Hamborn. Spektakulär wurde es gegen Viktoria Buchholz, letztlich endete das Duell mit 7:4. Geteilt wurden die Zähler mit dem FSV Duisburg, ehe zum Abschluss mit 2:1 gegen die GSG Duisburg gejubelt werden konnte. Das Auftaktspiel der Gruppe gewann Rheinland, die dem FSV beim 7:0 keine Chance ließen. Es folgte die Pleite gegen Rhenania, ehe die verbleibenden zwei Begegnungen knapp mit jeweils nur einem Tor Unterschied gewonnen werden konnten. Der FSV schaffte es mit drei Punkten die die Finalrunde am Samstag, für die GSG und Buchholz endete der Wettbewerb bereits nach der Vorrunde.