Halle Duisburg: Neuer Modus und MSV-Rückkehr - das sind die Teams 2026

Der VfB Homberg will seinen Titel in der Halle verteidigen. – Foto: Markus Becker

Das Datum steht, die Gruppen sind ausgelost. Die 38. Hallenstadtmeisterschaft Duisburg steigt am 9. und 10 Januar 2026 in der Sporthalle an der Krefelder Straße. Die Veranstalter haben derweil den Modus überarbeitet und das Programm vom drei auf zwei Tage gekürzt. Wie es dazu kam, welche Teams dabei sind und welche Neuerungen es noch gibt.

Beim Blick auf die Gruppen wurde eines schnell klar - da fehlen doch zwei. Statt vier Fünfer-Gruppen in der Vorrunde gibt es nur noch zwei, zudem sind vier Mannschaften für die Finalrunde bereits fest gesetzt. "Wir haben den Modus ein wenig geändert", bestätigt Jürgen Wöhrmann auf Anfrage dieser Redaktion. "In den vergangenen Jahren hatten wir immer das Problem, die Team 18, 19 und 20 überhaupt zu finden, um das Teilnehmerfeld zu komplettieren", führt er weiter aus. >>> Alle aktuellen News zur Halle Duisburg gibt es hier

Neben den gesetzten Teams von der Oberliga bis zur Bezirksliga waren zudem stets die besten A-Ligisten, die mittels Quotient zum Stichtag X ermittelt wurden, mit dabei. Nicht immer hatten diese Mannschaften aber ein Interesse, überhaupt am Wettbewerb teilzunehmen, wodurch "es in der Tabelle immer weiter nach unten ging". Nun sind nur noch 14 Teams dabei, die am 9. und 10. Januar den neuen Meister in der Halle ermitteln werden. "Wir sind von der Leistungsdichte noch enger beieinander, wodurch wir uns auch eine höhere Attraktivität versprechen", betont Wöhrmann abschließen und verkündet dann noch eine weitere Neuerung. Am Sonntag findet zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder eine Hallenstadtmeisterschaft der Frauen teil. Hier kämpfen acht Teams um den Titel. Diese Teams spielen um den Titel