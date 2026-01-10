Halle Duisburg live: Endrunde im Stream, Ticker und bei FuPa.tv

Am Samstagabend steht fest, wer die Hallenstadtmeisterschaft Duisburg gewonnen hat. Für Titelverteidiger VfB Homberg wird es zum ersten Mal auf dem Parkett ernst, Vorjahres-Vize Rhenania Hamborn hat die Vorrunde derweil erfolgreich abgeschlossen. FuPa Niederrhein berichtet für euch mittels Ticker, FuPa.tv und YouTube-Stream live aus der Halle. Klickt euch gerne rein!
Gruppe 1: FSV Duisburg, Rheinland Hamborn, Duisburger SV 1900, VfB Homberg, SV Duissern
Gruppe 2: Sportfreunde Hamborn 07, TuS Asterlagen, Duisburger FV 08, SV Genc Osman, Rhenania Hamborn
Gruppe 1
Sa., 10.01.26 12:30 Uhr VfB Homberg - FSV Duisburg
Gruppe 2
Sa., 10.01.26 12:44 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - TuS Asterlagen
