Halle Duisburg live: Endrunde im Stream, Ticker und bei FuPa.tv

Am Samstagabend steht fest, wer die Hallenstadtmeisterschaft Duisburg gewonnen hat. Für Titelverteidiger VfB Homberg wird es zum ersten Mal auf dem Parkett ernst, Vorjahres-Vize Rhenania Hamborn hat die Vorrunde derweil erfolgreich abgeschlossen. FuPa Niederrhein berichtet für euch mittels Ticker, FuPa.tv und YouTube-Stream live aus der Halle. Klickt euch gerne rein!

Gruppe 1Sa., 10.01.26 12:58 Uhr SV Rhenania Hamborn - Duisburger SV 1900Gruppe 2Sa., 10.01.26 13:12 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Duisburger FV 08Gruppe 1Sa., 10.01.26 13:26 Uhr SV Duissern - VfB HombergGruppe 2Sa., 10.01.26 13:40 Uhr Rheinland Hamborn - Sportfreunde Hamborn 07Gruppe 1Sa., 10.01.26 13:54 Uhr FSV Duisburg - SV Rhenania HambornGruppe 2Sa., 10.01.26 14:08 Uhr TuS Asterlagen - SV Genc Osman DuisburgGruppe 1Sa., 10.01.26 14:22 Uhr Duisburger SV 1900 - SV DuissernGruppe 2Sa., 10.01.26 14:36 Uhr Duisburger FV 08 - Rheinland HambornGruppe 1Sa., 10.01.26 14:50 Uhr VfB Homberg - SV Rhenania HambornGruppe 2Sa., 10.01.26 15:04 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SV Genc Osman DuisburgGruppe 1Sa., 10.01.26 15:18 Uhr SV Duissern - FSV DuisburgGruppe 2Sa., 10.01.26 15:32 Uhr Rheinland Hamborn - TuS AsterlagenGruppe 1Sa., 10.01.26 15:46 Uhr Duisburger SV 1900 - VfB HombergGruppe 2Sa., 10.01.26 16:00 Uhr Duisburger FV 08 - Sportfreunde Hamborn 07Gruppe 1Sa., 10.01.26 16:14 Uhr SV Rhenania Hamborn - SV DuissernGruppe 2Sa., 10.01.26 16:28 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Rheinland HambornGruppe 1Sa., 10.01.26 16:42 Uhr FSV Duisburg - Duisburger SV 1900Gruppe 2Sa., 10.01.26 16:56 Uhr TuS Asterlagen - Duisburger FV 08HalbfinaleSa., 10.01.26 17:15 Uhr -Sa., 10.01.26 17:35 Uhr -Spiel um Platz 3Sa., 10.01.26 18:00 Uhr -FinaleSa., 10.01.26 18:20 Uhr -

