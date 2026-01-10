 2026-01-09T09:36:09.492Z

Allgemeines
Der VfB Homberg startet die Mission Titelverteidigung.
Der VfB Homberg startet die Mission Titelverteidigung. – Foto: Markus Becker

Halle Duisburg live: Endrunde im Stream, Ticker und bei FuPa.tv

Bei der Hallenstadtmeisterschaft Duisburg geht es in die heiße Phase - die Endrunde steht an und FuPa Niederrhein ist für euch vor Ort.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 4
Bezirksliga 5
KL A1 Duisburg/D/M
KL A2 Duisburg/D/M
HStM Duisburg

Am Samstagabend steht fest, wer die Hallenstadtmeisterschaft Duisburg gewonnen hat. Für Titelverteidiger VfB Homberg wird es zum ersten Mal auf dem Parkett ernst, Vorjahres-Vize Rhenania Hamborn hat die Vorrunde derweil erfolgreich abgeschlossen. FuPa Niederrhein berichtet für euch mittels Ticker, FuPa.tv und YouTube-Stream live aus der Halle. Klickt euch gerne rein!

>>> Folge FuPa Duisburg-Dinslaken-Mülheim auf WhatsApp

>>> Ihr kriegt nicht genug vom Hallenfußball? FuPa Niederrhein lädt auf seinem Youtube-Kanal komplette Spiele und Streams von Turnieren hoch. Schaut gerne vorbei.

So läuft Tag zwei der Hallenstadtmeisterschaft Duisburg

>>> Hier geht es zum Livestream

Gruppe 1: FSV Duisburg, Rheinland Hamborn, Duisburger SV 1900, VfB Homberg, SV Duissern

Gruppe 2: Sportfreunde Hamborn 07, TuS Asterlagen, Duisburger FV 08, SV Genc Osman, Rhenania Hamborn

>>> Alle News zur HStM Duisburg

Das ist der Spielplan

Gruppe 1
Sa., 10.01.26 12:30 Uhr VfB Homberg - FSV Duisburg

Gruppe 2
Sa., 10.01.26 12:44 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - TuS Asterlagen

Gruppe 1
Sa., 10.01.26 12:58 Uhr SV Rhenania Hamborn - Duisburger SV 1900

Gruppe 2
Sa., 10.01.26 13:12 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Duisburger FV 08

Gruppe 1
Sa., 10.01.26 13:26 Uhr SV Duissern - VfB Homberg

Gruppe 2
Sa., 10.01.26 13:40 Uhr Rheinland Hamborn - Sportfreunde Hamborn 07

Gruppe 1
Sa., 10.01.26 13:54 Uhr FSV Duisburg - SV Rhenania Hamborn

Gruppe 2
Sa., 10.01.26 14:08 Uhr TuS Asterlagen - SV Genc Osman Duisburg

Gruppe 1
Sa., 10.01.26 14:22 Uhr Duisburger SV 1900 - SV Duissern

Gruppe 2
Sa., 10.01.26 14:36 Uhr Duisburger FV 08 - Rheinland Hamborn

Gruppe 1
Sa., 10.01.26 14:50 Uhr VfB Homberg - SV Rhenania Hamborn

Gruppe 2
Sa., 10.01.26 15:04 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SV Genc Osman Duisburg

Gruppe 1
Sa., 10.01.26 15:18 Uhr SV Duissern - FSV Duisburg

Gruppe 2
Sa., 10.01.26 15:32 Uhr Rheinland Hamborn - TuS Asterlagen

Gruppe 1
Sa., 10.01.26 15:46 Uhr Duisburger SV 1900 - VfB Homberg

Gruppe 2
Sa., 10.01.26 16:00 Uhr Duisburger FV 08 - Sportfreunde Hamborn 07

Gruppe 1
Sa., 10.01.26 16:14 Uhr SV Rhenania Hamborn - SV Duissern

Gruppe 2
Sa., 10.01.26 16:28 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Rheinland Hamborn

Gruppe 1
Sa., 10.01.26 16:42 Uhr FSV Duisburg - Duisburger SV 1900

Gruppe 2
Sa., 10.01.26 16:56 Uhr TuS Asterlagen - Duisburger FV 08

Halbfinale
Sa., 10.01.26 17:15 Uhr -
Sa., 10.01.26 17:35 Uhr -

Spiel um Platz 3
Sa., 10.01.26 18:00 Uhr -

Finale
Sa., 10.01.26 18:20 Uhr -

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

Aufrufe: 010.1.2026, 08:00 Uhr
Marcel EichholzAutor