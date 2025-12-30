Halle: Der 1. FC Kleve und neun Außenseiter

Die Feiertage waren vielerorts reich gedeckt mit Gänsebraten, Plätzchen und Raclette – eher zu viel als zu wenig. Da ist die Zeit also reif für Bratwurst und Bier, die für viele Fußballfreunde zu den wesentlichen Zutaten des Budenzauber-Erfolgsrezepts zählen.

In der Gruppe A gehen die Rhenania und der SSV Reichswalde gemeinsam mit Liga-Konkurrent VfR Warbeyen, der sein Comeback auf dem Parkett feiert, naturgemäß als krasse Außenseiter an den Start. Läuft für die Favoriten alles nach Plan, machen Bezirksligist SV Rindern und A-Liga-Tabellenführer Siegfried Materborn die ersten beiden Plätze und den Einzug ins Halbfinale unter sich aus.

Am Samstag steigt in der Sporthalle am Schulzentrum Kellen wieder die mit Spannung erwartete Klever Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Das Eröffnungsspiel bestreiten ab 11 Uhr die beiden C-Ligisten DJK Rhenania Kleve und der SSV Reichswalde. Doch wer sind die Favoriten auf den Titelgewinn?

Dass beim Budenzauber jedoch nicht immer alles nach Drehbuch läuft, zeigt der Blick auf den Wettbewerb im vergangenen Januar. Zwar sicherte sich der 1. FC Kleve, der seine Oberliga-Auswahl ins Rennen geschickt hatte, souverän den Titel. Doch in der Gruppenphase gab es wie so oft die eine oder andere Überraschung. So mussten die zum erweiterten Favoritenkreis zählenden Teams aus Rindern und Materborn bereits in der Vorrunde die Segel streichen.

Christian Roeskens, der sich zum Saisonende eine Auszeit vom Trainer-Dasein genehmigen wird, möchte sich möglichst erfolgreich vom Hallenkick verabschieden. Dem Trainer des SV Rindern liegt das beliebte Kräftemessen zum Jahresauftakt sehr am Herzen. „Schon in meiner Zeit als Spieler war dieses Turnier für mich immer etwas ganz Besonderes. Es herrscht immer eine sehr gesellige Atmosphäre. Deshalb würde ich mir wünschen, dass wir in diesem Jahr noch einmal weit kommen. Als Bezirksligist sollte man wenigstens die Gruppenphase überstehen“, sagt Roeskens, dem es diesmal leichter gefallen ist, eine Mannschaft zusammenzustellen. „Personell sieht es gar nicht schlecht aus. Viele spielen zwar nicht ganz so gerne in der Halle, aber ich denke, dass wir eine konkurrenzfähige Truppe haben.“

Gelingt Kellen diesmal der große Wurf?

Bei B-Ligist BV/DJK Kellen, der bei der jüngsten Auflage der Titelkämpfe erst im Endspiel vom 1. FC Kleve gestoppt werden konnte, ist die Vorfreude groß. „Bei uns hat immer jeder Lust auf die Halle. Natürlich gibt es drei, vier vermeintlich stärkere Mannschaften, aber wir wollen wieder das Halbfinale erreichen – alles andere ist dann Bonus“, sagt Trainer Okan Güden. In der Gruppe B bekommt es der Favoritenschreck mit Titelverteidiger 1. FC Kleve, der SG Keeken/Schanz (Kreisliga B) und den C-Ligisten SV Griethausen und SV Donsbrüggen zu tun.

Topfavorit 1. FC Kleve schickt diesmal ein gemischtes Team ins Rennen. „Wir werden mit bis zu drei Spielern aus der ersten Mannschaft und bis zu sieben aus unserer Zweiten antreten“, sagt Christian Klunder, Trainer der Klever A-Liga-Reserve. Da er am Wochenende verreist, hat diesmal sein Assistent Michael Loefs bei den Rot-Blauen das Sagen. „Früher hat sich Dieter Oldenburg mit Siegen bei den Stadtmeisterschaften den Spitznamen ‚Titel-Dieter‘ verdient. Diesmal soll es ‚Titel-Loefi‘ sein“, so Klunder, dessen Team am vergangenen Samstag beim 35. Flockdruck-Cup des SV Donsbrüggen Trophäe Nummer eins holte.

Praktischerweise ist der C-Ligist aus Donsbrüggen turnusmäßig nun auch mit der Turnierleitung und Organisation der stadtweiten Titelkämpfe betraut. „Das trifft sich gut, denn so konnten wir bereits einiges in der Halle stehen lassen“, sagt Yorck Fritzsche, Vorsitzender des Gastgebers. Der Dorfverein vom Nössling freut sich auf den ersten sportlichen Höhepunkt des neuen Jahres. „Unser Flockdruck-Cup ist als Generalprobe super gelaufen. Auch die Stadtmeisterschaften richten wir sehr, sehr gerne aus. Wir freuen uns, dass in diesem Jahr wieder zehn Mannschaften dabei sind und hoffen, dass alles sportlich fair und ohne Verletzungen über die Bühne geht“, so Fritzsche.

