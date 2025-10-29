Halle Bottrop: Gruppen ausgelost, Spielplan steht fest

In der Bottroper Dieter-Renz-Halle steigt vom 9. bis 11. Januar 2026 wieder der beliebte Budenzauber. Bei den Herren gehen 15 Mannschaften an den Start, bei den Frauen kämpfen fünf Teams um den Titel der Hallenstadtmeisterschaft Bottrop. Nach der Vorrunde am Freitag und Samstag, steht der Sonntag ganz im Zeichen der Entscheidung. Hier gibt es alle Gruppen und den kompletten Spielplan.
Gruppe A
Fr., 09.01.26 18:00 Uhr Rhenania Bottrop - VfL Grafenwald
Fr., 09.01.26 18:18 Uhr FC Welheim - SSV Welheimer Mark 25
Fr., 09.01.26 18:36 Uhr Schacht 11 Bottrop - Rhenania Bottrop
Fr., 09.01.26 18:54 Uhr SSV Welheimer Mark 25 - VfL Grafenwald
Fr., 09.01.26 19:12 Uhr FC Welheim - Schacht 11 Bottrop
Fr., 09.01.26 19:30 Uhr SSV Welheimer Mark 25 - Rhenania Bottrop
Fr., 09.01.26 19:48 Uhr VfL Grafenwald - Schacht 11 Bottrop
Fr., 09.01.26 20:06 Uhr Rhenania Bottrop - FC Welheim
Fr., 09.01.26 20:24 Uhr Schacht 11 Bottrop - SSV Welheimer Mark 25
Fr., 09.01.26 20:42 Uhr VfL Grafenwald - FC Welheim
Gruppe B
Sa., 10.01.26 12:06 Uhr VfB Bottrop - Fortuna Bottrop
Sa., 10.01.26 12:42 Uhr Blau-Weiß Fuhlenbrock - Fuhlenbrocker Haie
Sa., 10.01.26 13:18 Uhr Hobby-Liga Bottrop - VfB Bottrop
Sa., 10.01.26 13:54 Uhr Fuhlenbrocker Haie - Fortuna Bottrop
Sa., 10.01.26 14:12 Uhr Blau-Weiß Fuhlenbrock - Hobby-Liga Bottrop
Sa., 10.01.26 14:30 Uhr Fuhlenbrocker Haie - VfB Bottrop
Sa., 10.01.26 14:48 Uhr Fortuna Bottrop - Hobby-Liga Bottrop
Sa., 10.01.26 15:24 Uhr VfB Bottrop - Blau-Weiß Fuhlenbrock
Sa., 10.01.26 16:00 Uhr Hobby-Liga Bottrop - Fuhlenbrocker Haie
Sa., 10.01.26 16:36 Uhr Fortuna Bottrop - Blau-Weiß Fuhlenbrock
Gruppe C
Sa., 10.01.26 15:06 Uhr Dostlukspor Bottrop - VfB Kirchhellen
Sa., 10.01.26 15:42 Uhr Sportfreunde 08/21 Bottrop - VfR Polonia Bottrop-Ebel
Sa., 10.01.26 16:18 Uhr SV Bottrop 1911 - Dostlukspor Bottrop
Sa., 10.01.26 16:54 Uhr VfR Polonia Bottrop-Ebel - VfB Kirchhellen
Sa., 10.01.26 17:12 Uhr Sportfreunde 08/21 Bottrop - SV Bottrop 1911
Sa., 10.01.26 17:30 Uhr VfR Polonia Bottrop-Ebel - Dostlukspor Bottrop
Sa., 10.01.26 17:48 Uhr VfB Kirchhellen - SV Bottrop 1911
Sa., 10.01.26 18:06 Uhr Dostlukspor Bottrop - Sportfreunde 08/21 Bottrop
Sa., 10.01.26 18:24 Uhr SV Bottrop 1911 - VfR Polonia Bottrop-Ebel
Sa., 10.01.26 18:42 Uhr VfB Kirchhellen - Sportfreunde 08/21 Bottrop
Gruppe A
Sa., 10.01.26 10:00 Uhr Fortuna Bottrop - Rhenania Bottrop
Sa., 10.01.26 10:18 Uhr VfL Grafenwald - Blau-Weiß Fuhlenbrock
Sa., 10.01.26 10:36 Uhr SV Bottrop 1911 - Fortuna Bottrop
Sa., 10.01.26 10:54 Uhr Blau-Weiß Fuhlenbrock - Rhenania Bottrop
Sa., 10.01.26 11:12 Uhr VfL Grafenwald - SV Bottrop 1911
Sa., 10.01.26 11:30 Uhr Blau-Weiß Fuhlenbrock - Fortuna Bottrop
Sa., 10.01.26 11:48 Uhr Rhenania Bottrop - SV Bottrop 1911
Sa., 10.01.26 12:24 Uhr Fortuna Bottrop - VfL Grafenwald
Sa., 10.01.26 13:00 Uhr SV Bottrop 1911 - Blau-Weiß Fuhlenbrock
Sa., 10.01.26 13:36 Uhr Rhenania Bottrop - VfL Grafenwald