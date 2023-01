Der SV Biemenhorst hat sich den Titel gesichert. – Foto: Marcel Eichholz

Halle Bocholt: SV Biemenhorst holt den Titel Bocholter Hallenstadtmeisterschaft: 2:0-Finalsieg gegen TuB Bocholt. Höhepunkte aller Spiele des Finaltags bei FuPa.tv.

TuB Mussum war am Samstag und Sonntag der Ausrichter, als auch in Bocholt endlich wieder ein Hallenstadtmeister ermittelt wurde. Zwölf Teams bewarben sich dabei am Samstag ab 15 Uhr in der Euregio-Sporthalle - aufgeteilt in drei Gruppen mit je vier Mannschaften. Es gingen demnach 18 Vorrundenspiele mit je 14 Minuten Spielzeit über die Bühne, um kurz vor 20 Uhr die jeweils zwei Teams zu ermitteln, die dann auch am Sonntag noch um den Titel spielen. Aus diesem Reigen setzte sich dann am Sonntag der SV Biemehorst im Finale mit 2:0 gegen TuB Bocholt durch.

Die sechs Teams, die sich dann am Samstag für den zweiten Turniertag qualifizierten, wurden in zwei Dreiergruppen aufgeteilt. Dabei setzte sich in Gruppe A die DJK TuS Stenern vor dem SV Biemenhorst durch, in Gruppe B gelang dies der DJK Sportfreunde Lowick vor TuB Bocholt. In zwei intensiven Halbfinalspielen setzte sich dann jeweils der vorherige Gruppenzweite durch. Nach fünfminütiger Verlängerung und Neunmeterschießen gewann TuB Bocholt mit 5:4 gegen Stenern, während der SV Biemenhorst in einer hart geführten Partie mit zwei Roten Karten 2:1 gegen die DJK Lowick siegte. Das Spiel um Platz drei ging danach ebenfalls in die Verlängerung, nach der es 5:3 für für Lowick gegen Stenern stand. Frühes 2:0 im Finale für Biemenhorst

>>> Hier geht es zum Turnierplan mit den Tickern und den Höhepunkten bei FuPa.tv Im Finale setzte sich der SV Biemenhorst dann insgesamt recht souverän mit 2:0 gegen TuB Bocholt durch und setzte sich so die Hallenkrone auf. Die Tore im Finale erzielten Jannis Schmitz (5.) und Luca Ridder (7.). Stolz war nach dem Turniersieg Biemenhorsts Coach Javier Garcia Dinis. "Auf diesem rutschigen Hallenboden ist es kaum möglich, technisch guten Fußball zu spielen. Das hat auch keine Mannschaft geschafft. Aber wir wollten den Sieg, haben in den entscheidenden Momenten am kontrolliertesten gespielt. Insgesamt verstehe ich aber nicht, warum wir hier nicht Futsal spielen. Das würde zumindest den teschnischen Aspekt etwas mehr in den Mittelpunkt rücken", erklärte er nach dem Erfolg.