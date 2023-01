Halle Aachen: Budenzauber nach der Treterei von 2020 Mit der Vorrunde Heinsberg des Aachener Sparkassen-Cups wird am Dienstag nach dreijähriger Corona-Zwangspause die Hallensaison 2023 des Erkelenzer Lands eingeläutet. Die letzte Ausgabe gipfelte in einer handfesten Massenschlägerei.

Bei der 37. Auflage, die mit der Heinsberger Vorrunde am Dienstag in der Erkelenzer Karl-Fischer-Sporthalle beginnt, ist der fußballerische Branchenführer des Kreises Heinsberg freilich gar nicht dabei – der Mittelrheinligist spielt in diesem Winter kein Hallenturnier. „Zum einen haben wir aktuell nur wenige Akteure, die gerne in der Halle spielen, zum anderen sind etliche gerade auch in Urlaub“, erläutert Beecks Sportlicher Leiter Friedel Henßen.

Finalrunde in Aachen

Der Sieger löst das Ticket für die Endrunde in Aachen, die am Samstag gespielt wird – auch dort sind sechs Mannschaften dabei. Der unterlegene Heinsberger Finalist muss hoffen, „besserer“ Zweiter als der der Dürener Vorrunde zu sein, die erst am Tag danach gespielt wird. Denn der bessere Zweite ist in der Endrunde ebenfalls dabei. Die beiden Aachener Vorrunden folgen am Donnerstag und Freitag.

Gastgeber SC 09 bekommt es mit Schafhausen und Helpenstein zu tun. „In dieser Gruppe sind wir krasser Außenseiter“, sagt Erka-Trainer Christian Grün, der generell ein Hallenfreund ist: „Ich selbst habe schließlich sehr gerne in der Halle gespielt. Als Trainer sehe ich das wegen der erhöhten Verletzungsgefahr ein wenig differenzierter.“ Das Coachen in der Halle überlässt er seinem verlängerten Arm Pascal Thora. „Ich selbst werde das Turnier aus der Zuschauerrolle heraus verfolgen“, kündigt Grün an.

Generell wünscht er sich für die Hallensaison mit insgesamt drei Turnieren vor allem eines: „Wir wollen damit den Spaß im Winter hochhalten und so dann gestärkt in die Vorbereitung gehen.“