Halle 96 schielt zur Spitze: "Tabelle ist gerade schön anzuschauen" Oberliga Süd +++ Nach dem Sieg über Nordhausen steht der VfL nur noch einen Punkt hinter dem FC Eilenburg

Aber auch wenn Schunke auf den Sonntag und das Heimspiel am Zoo gegen Wacker Nordhausen zu sprechen kommt, fällt ihm zuallererst ein: „Das war entspannt, für uns und auch die Zuschauer.“ Im Duell gegen die Thüringer machten die 96er schließlich frühzeitig alles klar, siegten am Ende souverän mit 4:0 und kletterten durch den sechsten Heimsieg im sechsten Saisonspiel auf Platz zwei.

Mehr Spieler übernehmen die Verantwortung

„Die Tabelle ist gerade schön anzuschauen“, sagt der 26-jährige Schunke, der mit seinem Führungstreffer selbst großen Anteil am Heimerfolg hatte. Martin Dierichen hatte per Ecke auf den Kopf von 1,93-Meter-Mann Schunke serviert, der nickte zu seinem ersten Saisontor ein (10.). „Da ich seit dieser Saison als Sechser ja etwas weiter vorn spiele, habe ich jetzt schon darauf gewartet“, so Schunke. Nils Morten Bolz (60.), Max Kowalski (66., Elfmeter) und Francesco Lubsch legten später nach.

Vier verschiedene Torschützen also. Dass der VfL in der Offensive nicht mehr von dem einen Torgaranten abhängt, wie in der Vergangenheit von Stürmer Tommy Kind, sondern „mehr Spieler in der Verantwortung stehen“ und die auch annehmen, ist für Schunke ein Teil des Erfolgsgeheimnisses.

Defensive ist das Prunkstück des VfL