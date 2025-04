Hallbergmooser Frustserie geht weiter: VfB stolpert in Richtung Saisonende

Die Hallbergmooser Kicker verlieren durch Last-Minute-Tor in Freilassing – und das mit nur einem Feldspieler auf der Bank.

Die Pleiten-Tournee des VfB Hallbergmoos durch die Landesliga Südost geht munter weiter. Beim abstiegsgefährdeten ESV Freilassing unterlag man durch ein spätes Tor mit 1:2 (0:1). Die wenig erfreuliche Bilanz: sechs Niederlagen in den vergangenen sieben Spielen.

Zum Saisonende sind die Spiele der Hallbergmooser Fußballer mehr Qual als irgendetwas anders. Personell pfeift der VfB aus dem letzten Loch – nur ein Feldspieler saß diesmal auf der Ersatzbank –, und dazu kommt noch reichlich Verunsicherung, weil nicht viel läuft. In Freilassing gesellte sich der mentale Tiefschlag dazu, dass die erste Chance der Gastgeber gleich das Tor brachte. So etwas muss man bei einem solchen Negativlauf auch erst einmal verkraften.

Von Beginn an entwickelte sich ein unterhaltsames Spiel, in dem beide Mannschaften defensiv eine Menge zuließen. Jeder hatte seine Phasen, in denen sich gute Möglichkeiten ergaben, das Spiel auf seine Seite zu ziehen. Klar ist aber auch, dass aktuell für Hallbergmoos maximal Partien auf Augenhöhe möglich sind. Man ist meilenweit weg von der Überlegenheit einer Top-Mannschaft.