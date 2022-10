Hallbergmooser AH mit unglücklicher Niederlage im Bezirksfinale Fußball

Hallbergmoos – Nur haarscharf am Bezirkstitel vorbeigeschrammt sind die AH-Fußballer des VfB Hallbergmoos: Sie verloren als amtierender Meister des Spielkreises Donau/Isar im heimischen Stadion am Airport gegen N.K. Hajduk München mit 2:3 (1:1) – und zwar durch einen Gegentreffer in der 90. Minute.

Die Senioren A des VfB, die es bislang 2015 und 2017 jeweils ins Halbfinale geschafft hatten, waren vorgewarnt. Die Gäste hatten sich immerhin als Zweiter in der Münchner Oberliga für das Bezirksfinale qualifiziert und gegen Bayern München nur mit 4:7 verloren. Vor 70 Zuschauern ging Hajduk auch schnell in Führung: Marijan Milas (3.) traf zum 1:0, nachdem Hallbergs Torhüter Frank Rühlemann ausgespielt worden war. Davor hatte der VfB jedoch eine Großchance durch Dan Sear. Auch im Anschluss setzten die Hausherren auf Offensive – und das zahlte sich bald aus: Rigo Brandt spielte den Ball auf Mihael Blazevic, der flankte schön in den Strafraum, Sear verlängerte per Kopf, und Robert Nikollaj schob die Kugel zum 1:1 über die Linie (28.).

Hallbergmoos steckt nicht auf

Fortan mussten die Fans trotz Chancen auf beiden Seiten bis zur 68. Minute warten, ehe es wieder im Kasten klingelte: Die Gäste setzten Fabijan Pejic in Szene, der die Abwehr der Hallbergmooser mit einem einfachen Drehschuss überwand und Torwart Rühlemann auf dem falschen Fuß erwischte. Doch die VfB-Fußballer steckten nicht auf. Einen Fernschuss von Thomas Edlböck konnte der Keeper nur zur Ecke klären – und aus dieser ergab sich die nächste Möglichkeit: Der Ball landete bei Brandt, der ihn per Kopf zum 2:2-Ausgleich unter die Latte setzte (77.).