Hallbergmooser Achterbahnfahrt geht weiter:VfB verliert nach desolater Leistung mit 2:5 gegen Murnau

Die Kicker des VfB Hallbergmoos sind derzeit positiv wie negativ für so ziemlich alles gut. Genau eine Woche nach der 5:0-Gala in Garmisch folgte mit dem 2:5 (0:1) in Murnau ein schlimmer Rückschlag. Wieder einmal fehlten Grundtugenden des Spiels, was diesen frustrierenden Fußballsamstag doppelt bitter machte.

Hallbergmoos – Eine Stunde lang schien für die VfB-Männer in Murnau einiges möglich. In der Anfangsphase war Hallbergmoos die bessere Mannschaft und hätte selbst in Führung gehen können. In der zwölften Minute taten das dann aber die Gastgeber. Georg Kutter verwandelte einen Strafstoß souverän zum 1:0. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Kabine.

Hoffnung kam auf, als Moritz Sassmann in der 51. Minute einen schönen Spielzug zum 1:1-Ausgleich verwertete. Doch selbst das Tor hatte einen negative Beigeschmack, weil sich Sassmann beim erfolgreichen Torschuss verletzte. Mit einer muskulären Blessur ist er nun der nächste Ausfall.

Zweikämpfe als Hallbergmooser Schwachpunkt

Nur kurze Zeit später stellte Kutter die Murnauer Führung wieder her – erneut per Elfmeter (56.). In der letzten halben Stunde wurde es wild, aber auch das war kein Zufall. Bis zur 84. Minute hatten die Murnauer gegen einen teilweise überfordert agierenden VfB auf 5:1 gestellt. Der Treffer zum 2:5 durch Emil Kierdorf (88.) war nur noch Ergebniskosmetik.

VfB-Trainer Andreas Giglberger redete nach dem Spiel nicht lange um den heißen Brei herum. Er jammerte weder über kurzfristige Ausfälle (Opitz) noch über die beiden total berechtigten Elfmeterpfiffe: „Wir haben fast jedes 1:1-Duell verloren, und im Fußball kannst du nur erfolgreich sein, wenn du Zweikämpfe gewinnst“, so seine deutlichen Worte. Die Murnauer vernaschten auf den Außenbahnen immer wieder ihre Gegenspieler und waren über 90 Minuten gesehen auch die in dieser Höhe verdienten Sieger. Zu den großen Problemen im Zweikampf kamen beim VfB auch noch unnötige Ballverluste. Nach acht Spielen steht der VfB bei indiskutablen 18 Gegentoren. Gerade für Innenverteidiger Giglberger ist das wie ein Stich ins Herz.

„Wir haben unter der Woche einiges zu tun“

Nach zuletzt zwei Siegen, guten Ansätzen und einer positiven Stimmungslage hat sich der VfB in Murnau wieder vieles kaputt gemacht. Abermals scheint es dem VfB Hallbergmoos in dieser Saison an Konstanz zu fehlen. „Wir haben unter der Woche einiges zu tun“, kündigte Coach Giglberger an. Er möchte von seinen Spielern die Lust sehen, in jeden Zweikampf zu gehen und diesen dann auch zu gewinnen. Bis zur nächsten Partie gegen den FC Unterföhring hat Giglberger mit seinen beiden Trainerkollegen Andreas Kostorz und Mario Mutzbauer jede Menge Arbeit vor sich.