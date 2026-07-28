Hallbergmoos trifft auf Schwabing – Stellt Giglberger das System um? Landesliga Südost von Nico Bauer · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Der VfB-Neuzugang liefert ab: Felix Günzel (l.) erzielte in zwei Spielen zwei Tore. Doch seine Stürmerkollegen scharren mit den Hufen und brennen auf mehr Einsatzzeit. – Foto: Michalek

Trainer Andreas Giglberger deutet vor dem Auswärtsspiel am Dienstag eine Systemumstellung an. Denn es droht ein erstes Luxusproblem.

Ehrgeizige Fußballtrainer wie Andreas Giglberger können grundsätzlich nie mit Niederlagen leben. Doch nach dem 2:3 in Unterföhring konnten die Spieler des VfB Hallbergmoos erhobenen Hauptes den Platz verlassen. Am Dienstag (19 Uhr) geht die Landesliga-Reise bereits weiter mit dem Auswärtsspiel beim FC Schwabing – und da kann die VfB-Mannschaft auch schnell wieder einiges geraderücken. Nach dem 1:0-Coup zum Ligaauftakt bei Türkgücü München war die Niederlage in Unterföhring durchaus ein Rückschlag – und den kann Giglberger ganz klar beschreiben: „Da haben wir die individuellen Fehler gemacht, die wir im ersten Spiel eben nicht hatten.“ Beim Siegtreffer des Gegners schaffte man es nach einer eigenen Ecke nicht, den schnellen Gegenangriff zu unterbinden. Und wenn man dann am Fünfmeterraum einem Topstürmer wie Daniel Gaedke zwei Meter Platz lässt, darf man sich nicht über das Gegentor beschweren.

In Schwabing warten die nächsten starken Offensivspieler auf Hallbergmoos und dazu eine Mannschaft mit einer ganz klaren Spielweise. In der Liga ist der Münchner Verein dafür bekannt, die Bälle gerne hoch und weit nach vorne zu befördern. Dort warten dann zwei Angreifer, die mit diesen Zuspielen viel anfangen können. Im Idealfall sollte der VfB offensiv pressend die langen Pässe verhindern. Darüber hinaus braucht es Zweikampfhärte mit weniger Fehlern als zuletzt. Derweil hat der VfB in seiner Offensivabteilung schon ein erstes Luxusproblem: Neuzugang Felix Günzel hat mit zwei Toren in zwei Partien schon ordentlich geliefert – und das bei nur 45 respektive 67 Minuten Spielzeit. Hinzu kommt, dass Emil Kierdorf und Fabian Diranko danach gieren, mehr als Kurzeinsätze zu erhalten. „Irgendwann hilft es nicht mehr, einem Spieler nur 20 oder 30 Minuten zu geben“, sagt Coach Giglberger. Er deutet an, dass man das Team auch mit zwei Stürmern aufstellen könnte. Dann würde sich das Luxusproblem ein wenig verringern. Die Startelf-Formel würde dann „Zwei aus Drei“ lauten.