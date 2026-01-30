Hallbergmoos statt Münsing – TuS findet Testspielgegner

An den Ort ihres letztjährigen Triumphs kehren die TuS-Fußballer um Thomas Puscher (re.) an diesem Samstag zurück: Die Geretsrieder absolvieren ein Vorbereitungsspiel beim Landesligisten VfB Hallbergmoos. – Foto: Rudi Stallein

Schnee macht am Donnerstag für die Geretsrieder Fußballer das Derby in Münsing unmöglich. Jetzt hat der Bayernligist kurzfristig einen Ersatzgegner gefunden.

Nichts war es mit dem Derby zwischen dem von Martin Grelics trainierten SV Münsing und seinem Ex-Club, Bayernliga-Aufsteiger TuS Geretsried: Der über Nacht auf Donnerstag niedergegangene Neuschnee machte – trotz intensivster Bemühungen von Seiten der Gastgeber den Kunstrasenplatz in einen spielfähigen Zustand zu bringen – das Testspiel zunichte. „Wir waren den ganzen Tag im Austausch“, berichtet TuS-Trainer Daniel Dittmann vom Dauerkontakt zu seinem Vorgänger in Geretsried. Weil absehbar war, dass es mit einer vollständigen Räumung des Platzes problematisch werden könnte, habe er frühzeitig damit begonnen, einen Plan B zu entwickeln, sprich einen anderen Gegner für ein zeitnahes Vorbereitungsspiel zu organisieren.

Fündig wurde er beim VfB Hallbergmoos-Goldach. Dort testet der TuS Geretsried nun an diesem Samstag ab 11 Uhr seinen aktuellen Leistungsstand; ursprünglich war um diese Zeit eine Trainingseinheit im heimischen Isarau-Stadion angesetzt. An den Landesligisten aus dem Landkreis Freising hat die Dittmann-Truppe starke emotionale Erinnerungen, sicherte sich die Mannschaft doch dort im Mai vorigen Jahres mit einem 2:0-Sieg durch Tore von Thomas Puscher und Belmin Idrizovic am letzten Spieltag den zweiten Tabellenplatz in der Landesliga Südost. Es folgten vier begeisternde Aufstiegsspiele – der Rest ist bekannt. „Das spielt natürlich keine Rolle mehr. Das ist jetzt ein Testspiel, mit ähnlichen inhaltlichen Vorgaben und Vorstellungen wie sie auch für Münsing gegolten hatten“, relativiert Dittmann. „Aber wir freuen uns natürlich auf das Spiel, wir werden sicher gefordert werden.“

Den noch aufgrund einiger Ausfälle wegen Verletzung oder Aufbautraining etwas dünnen Kader verstärken aus dem Kader des Kreisligateams Fabio Pech, Filip Miskovic und Michael Öttl. Derweil hat Lars Maison, der schon seit Oktober studienbedingt nicht mehr beim Bayernliga-Aufsteiger zum Einsatz gekommen war, einen neuen Verein gefunden: Der 21-jährige Abwehrspieler hat sich dem TSV Bobingen angeschlossen, dem Tabellenführer der Bezirksliga Schwaben-Süd.