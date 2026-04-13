Hallbergmoos siegt souverän und schont Kräfte für das Topspiel

Grund zum Jubeln hatten die Hallbergmooser (rote Trikots) im Duell mit Neuperlach gleich viermal. – Foto: Christian Riedel

Der SV Neuperlach präsentierte sich in Hallbergmoos wie ein Tabellenletzter, der keine Chance mehr auf den Klassenerhalt hat. Die Gastgeber dagegen wollten schnell ein bis zwei Tore machen, um dem Gegner die Lust auf einen Überraschungscoup zu nehmen. Das gelang mit der 2:0-Führung nach einer Viertelstunde perfekt. Diese beiden Tore fielen wohl leichter als im Training: Beim 1:0 musste Simon Werner das Spielgerät nur noch über die Linie drücken (9.), nachdem die Offensive den Ball wunderbar laufen gelassen hatte. Die Torentstehung hatte schon etwas von Tiki-Taka und ist so eben auch nur gegen ein Schlusslicht möglich. Beim zweiten Treffer legte Valentin Bamberger einen Freistoß butterweich ins lange Eck (14.).

Andreas Giglberger ist ein fairer Sportsmann, der keinen Gegner unterschätzt. „Bei allem Respekt vor Neuperlach“, sagte er zum Spiel gegen den Landesliga-Letzten, „aber da kann man nur verlieren.“ Das passierte dem VfB Hallbergmoos am Freitagabend jedoch nicht. Mit dem 4:0 (2:0) erledigte das Team seine Hausaufgaben seriös.

Danach konnte der VfB eigentlich schon in den Verwaltungsmodus schalten und ein paar Körner für das Kracherspiel am Dienstag gegen den Zweiten 1860 Rosenheim sparen. Ein besonderes Vorkommnis war das knackige Frustfoul an dem herauslaufenden Hallbergmooser Torwart Muck Riedmüller. Die Karte für den Neuperlacher Stürmer war schon eher orange als dunkelgelb.

Irgendwann war dem VfB das 2:0 aber doch ein bisschen zu wenig, weil ein Gegentor – wie auch immer das hätte fallen sollen – wieder für Spannung hätte sorgen können. Also legte Bamberger noch das 3:0 nach (51.), nachdem sich die Hallbergmooser die Kugel wieder ungestört im Strafraum zuschieben und den Torschützen quasi aussuchen konnten. Beim 4:0 gab es dann nichts zum Aussuchen, weil die Gäste eine Schmuckermeier-Ecke direkt in den eigenen Kasten beförderten (56.).

Zu Beginn einer Englischen Woche reichte das dem VfB Hallbergmoos, der nur mit einem Heimsieg gegen Rosenheim noch realistisch um den Aufstieg mitspielen kann. Unter diesen Umständen konnte Giglberger mit dem Verwaltungsmodus leben. Statistisch war ja auch alles im grünen Bereich, weil man schöne Tore machte, zweimal nach Standards zuschlug und zum zweiten Mal in Folge zu Null gewann. Auch das gab es diese Saison noch nicht. „Wir haben die Aufgabe maximal seriös gelöst“, bewertete Andreas Giglberger den Sieg. „Der Verwaltungsmodus am Ende war dann menschlich.“