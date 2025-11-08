🗣: Hallbergmoos siegt »absolut verdient« – Dornach gratuliert

Andreas Giglberger, Trainer vom VfB Hallbergmoos-Goldach: »Das 5:0 heute war ein absolut verdienter Heimsieg – auch in der Höhe. Wir hätten sicher das ein oder andere Tor mehr machen können oder müssen, aber man darf auch mal zufrieden sein, wenn man zu Hause 5:0 gewinnt. Entscheidend war, dass wir zu Beginn des Spiels eine kritische Situation überstanden haben. Danach hat Wacker kaum noch eine richtige Torchance gehabt – da haben wir sehr gut verteidigt und vor allem ein durchgehend dominantes Spiel gezeigt, mit vielen guten Aktionen und richtig viel Spielfreude. In der ersten Halbzeit kann man uns vielleicht vorwerfen, dass wir es phasenweise zu sehr zugemacht haben, obwohl wir schon höher hätten führen können. In der zweiten Hälfte haben wir ein bisschen gebraucht, um wieder ins Spiel zu kommen, hatten dann beim 3:0 durch das Eigentor auch etwas Glück, aber insgesamt war das ein sehr dominanter Auftritt meiner Jungs. Sechs Spiele, ein Gegentor – das spricht für sich. Ein riesiges Kompliment auch an die Spieler, die von der Bank gekommen sind. Wenn selbst die Zuschauer begeistert sind, darf ich es auch sein. Jetzt gilt der Fokus den letzten drei Spielen vor der Winterpause – die wollen wir so erfolgreich wie möglich gestalten.«

Dornach hat »die komplette erste Hälfte verschlafen«